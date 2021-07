Suisse

Intempéries

Inondations suisses: la situation va s'améliorer en début de semaine



Intempéries: la situation va s'améliorer en Suisse, mais pas tout de suite

Le temps restera changeant jusqu'à samedi en Suisse, où situation des inondations reste précaire. Elle devrait s'améliorer en début de semaine.

Après des longues journées, la pluie devrait bientôt cesser de tomber en Suisse, même si pas immédiatement. Dimanche, seules des averses isolées sont attendues le long des montagnes. A partir de lundi, une zone de haute pression promet un temps généralement ensoleillé et sec avec des températures estivales en hausse.

Jusqu'à samedi, cependant, le temps restera changeant avec des averses et des orages locaux, écrit le service météorologique privé Meteonews vendredi. Pourtant, il ne devrait plus y avoir de fortes précipitations sur tout le pays.

Bien que de fortes précipitations ne soient plus en vue sur l'ensemble de la Suisse, la situation des inondations reste pour l'instant précaire, écrit SRF Meteo sur son site internet. Les averses locales pourraient faire sortir rapidement de leur lit de petits ruisseaux ou rivières et entraîner des glissements de terrain et des coulées de débris. (ats/asi)

