La Chaux-de-Fonds commence à replanter ses arbres

Celle-ci a, de son côté, reçu des promesses de dons d'environ 2,5 millions de francs, grâce à trois comptes dédiés. L'enjeu est de replanter environ 1500 arbres dans l'espace public et de soutenir la replantation dans les jardins privés . Le montant récolté représente la moitié des coûts totaux estimés pour y parvenir.

L'association, créée quelques jours après la tempête, a recueilli environ 1,2 million de francs grâce à quelque 600 donateurs, a déclaré son trésorier, Daniel Musy. Elle a signé le 18 octobre une convention-cadre, qui décrit les contours du partenariat avec la ville. Les fonds récoltés visent à replanter des arbres dans les parcs et jardins publics ainsi que sur les places de jeux de la métropole horlogère.

L'arbre replanté est un Ginko Biloba, choisi pour son esthétique et sa résistance. Il s'inscrit dans un projet de replantation d'une quinzaine de spécimens sur le site de la piscine des Mélèzes, a indiqué la ville de La Chaux-de-Fonds.

