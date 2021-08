Suisse

Comment se projeter dans un monde qui part en vrille?



Le monde va mal, vous n'arrivez plus à vous projeter? C'est normal

La pandémie sans fin, le GIEC qui prédit l'apocalypse climatique, les talibans en Afghanistan, le séisme à Haïti, les incendies géants. L'actualité récente nous matraque.

Face aux coups qui s'enchaînent, l'impossibilité de nous projeter nous gagne. Les internautes l'écrivent d'ailleurs sur les réseaux. L'avenir, on peine à le voir en rose. Ou à le voir tout court.

Mais pourquoi avons-nous tant besoin de regarder plus loin? Est-ce grave si on n'arrive plus à le faire? Et comment retrouver du sens quand tout fout le camp?

