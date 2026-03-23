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Un Suisse arrêté à Bali pour insultes contre la fête de Nyepi

Un Suisse risque 5 ans de prison pour avoir insulté une fête à Bali

A Bali, un touriste suisse a été arrêté après des propos jugés offensants contre une fête religieuse de la fête de Nyepi, et pourrait être poursuivi pour incitation à la haine.
23.03.2026, 10:5523.03.2026, 10:55

Un touriste suisse a été arrêté en Indonésie, après avoir tenu des propos injurieux sur Instagram dénigrant une fête religieuse célébrée sur l'île de Bali, a indiqué dimanche la police.

Il risque jusqu'à cinq ans de prison pour incitation à la haine, a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la police de Bali, Ariasandy, sans préciser l'âge du suspect.

March 22, 2023, Badung, Bali, Indonesia: Two Bali traditional security guards, locally known as Pecalang, patrol around the underpass in Tuban village which temporarily closed on the day of Nyepi. Bal ...
Seule la police s'active pendant Nyepi,Image: www.imago-images.de

L'homme est accusé d'avoir dénigré la fête de Nyepi, nouvel an dans le calendrier hindou célébré jeudi dernier. Lors de cette journée, les habitants et touristes de l'île à majorité hindoue doivent rester chez eux pendant 24 heures, incités à l'introspection.

Le travail, les déplacements, les divertissements et même la consommation d'électricité sont déconseillés.

«Un jour de silence pendant lequel on n'a pas le droit d'aller dehors est assez paisible dehors :), Nique Nyepi et niquez vos règles aussi», a posté l'accusé dans une story Instagram en anglais. Il a été dénoncé à la police et arrêté samedi.

Comportements inappropriés

La police va saisir son téléphone et interroger des témoins, selon Ariasandy.

L'île de Bali attire chaque année des millions de visiteurs étrangers, dont une partie se comporte de manière inappropriée selon les autorités.

La semaine dernière, deux Français et un Italien ont été arrêtés, accusés d'avoir produit et diffusé de la pornographie, interdite dans le pays. (jah/ats/afp)

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