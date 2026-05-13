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Vaud: l'homme potentiellement dangereux a été retrouvé

Un homme était activement recherché par la police cantonale vaudoise. Il a finalement été interpellé à Genève.

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La police cantonale vaudoise a lancé un avis de recherche ce mercredi pour retrouver un homme soupçonné d’avoir commis «une agression intra-familiale» dans la nuit du 12 au 13 mai. «Instable psychologiquement, il peut se montrer dangereux pour lui-même et pour autrui», alertait la police dans un communiqué.

Mais l'avis de recherche a depuis été révoqué. Selon la police vaudoise, l'homme a en effet été interpellé ce mercredi matin à Genève. (jzs avec comm)