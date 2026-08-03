ciel clair21°
DE | FR
burger
Suisse
International

Un Suisse tué par des bandits en Centrafrique

FILE - An arial view of Bangui, Central African Republic, is seen on March. 8, 2024. (AP Photo/Sam Mednick, File)
L'attaque est survenue jeudi au nord de Bangui, la capitale de la Centrafrique (image d'archives)Image: AP

Un Suisse tué par «des bandits armés» en Centrafrique

Un ressortissant suisse et un militaire centrafricain ont perdu la vie dans une attaque lors d'une prospection minière au nord de Bangui.
03.08.2026, 13:3204.08.2026, 06:11

Un ressortissant suisse et un militaire centrafricain ont été tués dans une attaque jeudi au nord de Bangui, la capitale de la Centrafrique, a-t-on appris lundi de source militaire. Selon elle, les assaillants étaient «des bandits armés encore non identifiés».

«Un ressortissant suisse venu pour une prospection minière a été tué avec son élément de sécurité, un sous-officier de l'armée centrafricaine», a indiqué à l'AFP un haut gradé de l'armée centrafricaine qui a requis l'anonymat.

«Sur 566, nous n'étions plus que trois»: piégé par la Russie, il raconte

«Ils ont été attaqués le 30 juillet à 18 km de la ville de Damara», a-t-il précisé, soit à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bangui. Les corps ont été rapatriés dans la capitale et la justice centrafricaine va «ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances et poursuivre les auteurs de cette attaque», selon cette même source.

Dans cet Etat enclavé frontalier notamment du Soudan et de la République démocratique du Congo (RDC), la situation sécuritaire s'est améliorée après la sanglante guerre civile des années 2010, mais cela reste fragile et on observe ces derniers mois un regain de violences dans certaines régions du pays. (jzs/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«Ils continuent d&#039;arriver»: 60 000 migrants sont entrés en Espagne
3
«Ils continuent d'arriver»: 60 000 migrants sont entrés en Espagne
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Un raz-de-marée inonde un restaurant de plage en Afrique du Sud
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Andy Burnham veut doter le Royaume-Uni d'une Constitution écrite
Le Premier ministre britannique estime qu'un texte fondamental clarifierait le fonctionnement des institutions et renforcerait la décentralisation. Une telle réforme marquerait un tournant historique pour le Royaume-Uni.
Le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham s'est déclaré favorable à l'adoption d'une constitution écrite au Royaume-Uni, qui, contrairement à la plupart des pays, ne dispose pas d'un texte unique faisant autorité.
L’article