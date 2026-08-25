Un avion Swiss lance un signal d’urgence au-dessus de l’Atlantique

Un vol Swiss reliant Chicago à Zurich a interrompu sa traversée de l’Atlantique et atterri sur l’île de Terceira. La cause reste inconnue.

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Un incident s’est produit mardi matin à bord d’un vol Swiss reliant Chicago à Zurich. Selon 20 Minuten, le vol LX9 a émis un signal d’urgence au-dessus de l’Atlantique. L’appareil aurait utilisé le code «squawk 7700». Ce code universel signale une situation d’urgence générale aux contrôleurs aériens.

L’avion de Swiss a dû interrompre son vol. Image: flightradar24

Swiss a confirmé au journal que l’appareil avait été dérouté. Selon Flightradar24, l’avion aurait depuis atterri vers 8h30, heure suisse, sur l’île de Terceira, dans l’archipel portugais des Açores. Aucune autre information n’est disponible pour le moment.

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