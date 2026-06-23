beau temps29°
DE | FR
burger
Suisse
International

Swiss prolonge la suspension des vols vers Dubaï

Der Swiss Airbus A220 HB-JCD beim durchstarten nach dem ersten Landeanflug nach einem Flug aus Graz am Flughafen Zuerich Kloten, am Donnerstag 9. Januar 2025 in Zuerich Kloten. Der Airbus A220 HB-JCD ...
Swiss continue de suivre de près l'évolution de la situation au Proche-Orient (image d'archives).Keystone

Swiss prolonge la suspension des vols vers Dubaï

La compagnie à croix blanche prolonge sa mesure jusqu'au 24 octobre en raison de la situation tendue en Iran et dans les pays voisins.
23.06.2026, 12:4023.06.2026, 12:40

Swiss prolonge la suspension de ses vols à destination et en provenance de Dubaï (EAU) jusqu'à la fin de l'horaire d'été, soit le 24 octobre inclus. Le transporteur continue de suivre de près l'évolution de la situation au Proche-Orient.

Swiss prolonge la suspension des vols vers l'émirat pour des raisons opérationnelles, annonce mardi la compagnie aérienne. Elle reste en contact avec les autorités compétentes ainsi qu'avec ses partenaires du groupe Lufthansa.

Voici où se classe Swiss dans «les pires compagnies européennes»

Ces modifications d’horaires s’expliquent par la situation tendue en Iran et dans les pays voisins, suite aux attaques israélo-américaines contre ce pays et aux ripostes iraniennes contre les Etats du Golfe, dont les Emirats, ainsi que contre Israël.

Les passagers dont les vols sont annulés peuvent modifier leur réservation sans frais ou se faire rembourser le prix de leur billet, est-il précisé. La suspension des vols à destination de Dubaï avait été prolongée jusqu'à mi-septembre. La liaison vers Tel-Aviv devrait reprendre le 1er août tandis que celles vers Beyrouth restent suspendues jusqu'au 24 octobre. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
Ces avions ont frôlés la catastrophe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse est une machine à start-up, mais un problème persiste
La Suisse voit naître autant d'entreprises deep tech que presque nulle part ailleurs dans le monde. En matière de levée de fonds, en revanche, le pays a un problème.
La Suisse s'affirme comme l'un des sites les plus importants au monde pour les nouvelles entreprises technologiques. C'est ce que montre le rapport annuel de la fondation Deep Tech Nation Switzerland. Par le terme «deep tech», on entend des entreprises dont les produits reposent sur une recherche intensive et qui résolvent des problèmes complexes.
L’article