dégagé21°
DE | FR
burger
Suisse
International

G7: Guy Parmelin et Volodymyr Zelensky discutent à Genève

epa13039995 Swiss Federal President Guy Parmelin (L) welcomes Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelensky prior to a bilateral meeting on the sideline of the Evian G7 summit, in Geneva Airport, Switze ...
Guy Parmelin et Volodymyr Zelensky discutent à GenèveKeystone

Guy Parmelin et Volodymyr Zelensky discutent à Genève

Guy Parmelin a rencontré lundi soir son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l’aéroport de Genève pour évoquer notamment la guerre en Ukraine et sa reconstruction.
15.06.2026, 22:5215.06.2026, 22:52

Guy Parmelin a accueilli lundi soir Volodymyr Zelensky pour une rencontre bilatérale à l'aéroport de Genève. Au programme, les bons offices de la Suisse dans le conflit entre Kiev et Moscou, la reconstruction de l'Ukraine et l'accord de libre-échange avec ce pays.

«Je suis ravi de vous revoir après Davos» en janvier, a affirmé le président de la Confédération en accueillant peu après 22h00 son homologue ukrainien. Et de lui demander s'il avait fait bon voyage, ce à quoi Zelensky a répondu par l'affirmative.

«Pour uriner, c’est humiliant»: encerclés toute la nuit, ils racontent

Côté suisse, le chef des questions de sécurité internationale au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Gabriel Lüchinger était présent. «Gabriel, nous nous connaissons», a dit Zelensky.

«Il a survolé Bursins»

Côté ukrainien, le président était accompagné du ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha et du principal négociateur Roustem Oumarov.

Trump est arrivé à Genève

Après une longue journée d'accueil des dirigeants du G7, Parmelin attendait auparavant avec impatience l'avion ukrainien. «Il a survolé Bursins (VD)», son village, a-t-il dit en pointant un appareil qui pourrait avoir été celui du président ukrainien. (sda/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
4
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
de Gabriel BOUROVITCH, Paris
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
1
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
de Maria DANILOVA, Washington, Etats-Unis
Thèmes
Donald Trump arrive à Genève pour le G7
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On a vu à l'œuvre l'outil israélien qui équipera l'armée suisse
A Göteborg, le groupe israélien Elbit a mis en scène le champ de bataille du futur. Cette présentation concerne directement l'armée suisse.
Le lieu exact de l'exercice doit rester secret. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il se déroule dans la région de Göteborg, le principal centre économique de la Suède.
L’article