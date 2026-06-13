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Un petit avion parti de Suisse s'est écrasé en Italie

Turbo prop engine winds up on a twin engined Dornier 228
L'avion avait décollé du Tesssin.Image: iStockphoto

Un petit avion parti de Suisse s'écrase en Italie

Les deux occupants de l'engin ont été gravement blessés.
13.06.2026, 18:1613.06.2026, 18:16

Un petit avion de tourisme s'est écrasé samedi après-midi près de Côme, en Italie voisine. Gravement blessés, ses deux occupants sont dans un état critique. Parti de Suisse, l'appareil se rendait à Locarno (TI).

Selon l'agence de presse Ansa, l'avion de sport, biplace, s'est écrasé vers 16h30 dans un champ situé près du centre sportif de Lurate Caccivio, dans la province de Côme. Les deux occupants sont deux hommes âgés de 55 et 66 ans. (ats)

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