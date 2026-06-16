Les CFF ouvrent une nouvelle liaison TGV depuis la Suisse

Une nouvelle liaison TGV entre Bâle et Bruxelles doit voir le jour en 2027 avec des correspondances vers Londres et les Pays-Bas.

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Une nouvelle ligne TGV doit relier Bâle et Bruxelles à partir de juillet 2027. Cette liaison offrira également des correspondances vers Londres et les Pays-Bas.

Cette nouvelle desserte constitue un prolongement du TGV Inoui existant entre Bruxelles et Strasbourg, ont annoncé vendredi les CFF, la SNCF Voyageurs et la SNCB dans un communiqué commun. Une liaison aller-retour est prévue les vendredis, samedis et dimanches.

TGV Inoui en gare de Bruxelles. Image: www.imago-images.de

Selon le communiqué, le train quittera Bruxelles vers 7h00 et arrivera à la gare de Bâle CFF aux alentours de 12h30. Il desservira notamment Lille, l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et Strasbourg.

Le trajet retour est prévu au départ de Bâle à 14h00, pour une arrivée dans la capitale belge vers 19h00. Grâce à une correspondance à Lille, les voyageurs pourront ensuite rejoindre Londres vers 20h00, heure locale britannique.



La mise en vente des billets est prévue au printemps 2027.