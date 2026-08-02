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Un octogénaire disparu est retrouvé mort dans le Jura

Une vue aerienne d&#039;une foret de hetres au Mont-de-Coeuve dont certains possedent une couronne seche, une cime brulee et des branches nues le mercredi 29 juillet 2026 a Coeuve dans le canton du Ju ...
Un Suisse de 80 ans porté disparu depuis mardi a été retrouvé mort samedi dans la région de La Chaux-des-Breuleux (JU).Keystone

Un octogénaire disparu est retrouvé mort dans le Jura

Porté disparu depuis mardi, un homme de 80 ans a été retrouvé sans vie samedi dans la région de La Chaux-des-Breuleux. D’importants moyens de recherche avaient été déployés pour tenter de le retrouver.
02.08.2026, 16:5202.08.2026, 16:52

Un Suisse de 80 ans porté disparu depuis mardi a été retrouvé mort samedi dans la région de La Chaux-des-Breuleux (JU). La police cantonale bernoise, appuyée par la police jurassienne, avait lancé des recherches avec des drones, deux hélicoptères et des chiens de recherche.

Le disparu, domicilié dans le canton de Berne, se trouvait vraisemblablement en promenade lorsqu'il a été signalé porté disparu. Il a été localisé vers midi samedi, mais n'a pu être retrouvé que sans vie.

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Sous la direction du Ministère public jurassien compétent, une enquête a été ouverte afin d'établir le déroulement exact des faits et les circonstances du décès. (tib/ats)

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