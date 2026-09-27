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Pourquoi il y a plus d'accidents de voiture durant la pleine lune

La pleine lune provoque indirectement une augmentation des accidents de la route

Pourquoi il y a plus d'accidents de voiture durant la pleine lune

Lorsque notre satellite naturel est entièrement visible, les assurances auto constatent une hausse des déclarations d'accidents. Voici ce qui l’explique.
27.09.2026, 15:5927.09.2026, 15:59
Un article de
t-online

Que l’on croie ou non à l’influence de la Lune sur notre vie, les effets de ses différentes phases se font en tout cas sentir de façon indirecte. C'est notamment le cas pour les assurances autos. Et il ne s’agit pas tout à fait de la pleine lune, mais du matin qui suit ces nuits de forte luminosité.

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Après une nuit de pleine lune, le nombre de déclarations de sinistres reçues par Verti augmentent de 2%, rapporte le portail, rapporte l’assureur allemand. Son analyse portait sur 850 000 compilations de données datant de 2020. Apparemment, le lendemain, de nombreux automobilistes souffrent d’une fatigue accrue en raison d’un manque de sommeil durant la nuit.

Mais pourquoi tant de personnes ont-elles du mal à dormir lors de la pleine lune? Une étude datant de 2013 proposait notamment une piste d’explication. Les chercheurs de l’Université de Bâle avançait comme cause possible, sous l’effet de la lumière de la Lune, une modification du taux de mélatonine dans l’organisme.

Cette hormone augmente dans l’obscurité et favorise un bon sommeil, tandis qu’en présence de lumière, sa concentration dans le sang diminue à nouveau. Ainsi, on se réveille mais on n’arrive plus à se rendormir.

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Ces résultats suscitent toutefois des doutes. L’étude ne portait que sur 33 participants. Les experts conseillent néanmoins aux personnes sensibles de bien obscurcir leur chambre à coucher et de ne pas s’énerver si elles ne parviennent pas à s’endormir immédiatement.

Selon les statistiques de Verti, malgré la hausse sensible des sinistres après une nuit de pleine lune, celle-ci n’a pas été à l’origine de la journée ayant enregistré le plus d’accidents en 2020. La journée où l'on a enregistré le plus d'accident a été le 20 mai. Ce jour avait été marquée par des orages, de fortes pluies et une tempête, et non par le clair de lune.

A propos, la prochaine pleine lune aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Attention demain matin en allant voter. (ccn/trad. joe)

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