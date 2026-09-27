Quatre objets en votations cantonales à Genève. Image: KEYSTONE

Transports, sexualité, école et immobilier: Genève a voté

A Genève, outre les deux initiatives fédérales, quatre objets étaient soumis aux citoyens ce dimanche. Voici les résultats.



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Crédit pour des P+R

Les Genevois doivent départager quatre propositions cantonales. Parmi elles, un crédit de 39,5 millions de francs pour la création d'infrastructures transfrontalières de mobilité, dont des parkings-relais. Une enveloppe destinée à cofinancer, à hauteur de 22% de leur coût total, douze projets concrets en Haute-Savoie et dans l'Ain.

Loi 13725 crédit de 39 500 000 francs pour la réalisation de projets transfrontaliers Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire 56,8% Oui 43,2% Non

Genève a accepté de payer pour réduire le trafic transfrontalier. Le crédit de 39,5 millions de francs destiné à cofinancer des infrastructures transfrontalières de mobilité a été accepté

Initiative «Pour une contraception gratuite»

L'initiative du PS «Pour une contraception gratuite» demande la mise en place d'un cadre légal pour couvrir les frais liés à la contraception.

IN 198 « Pour une contraception gratuite » Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire 58,0% Oui 42,0% Non

L'initiative socialiste «Pour une contraception gratuite» est acceptée dimanche à Genève. Le texte demande que le canton mette en place un cadre pour couvrir les frais liés à la contraception. Tous les moyens contraceptifs dont l'efficacité est reconnue sont concernés: soit la pilule, les stérilets, les implants, les injections, les patchs, les anneaux vaginaux, la pilule du lendemain ou encore les préservatifs.

Diminuer le budget des Hautes écoles à Genève

Les électeurs genevois s'expriment également sur une coupe de 2 millions de francs par an dans le contrat de prestation entre le canton et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève (HES-SO Genève). Une mesure contestée par la gauche et le MCG.

Loi 13579 indemnité à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire 41,8% Oui 58,2% Non

Ce dimanche, les Genevois ont refusé de toucher au contrat de prestation 2025-2028 entre la HES-SO Genève et le canton. Une majorité a été sensible au risque de précarisation des étudiants de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève (HES-SO Genève) mis en avant par les référendaires.

Le congé-vente dans l'immobilier à Genève

Enfin, le quatrième objet veut permettre à un locataire d'acheter son logement, grâce à une modification de la loi sur les démolitions, travaux et rénovations des maisons d'habitation (LDTR) soutenue par la droite et les milieux immobiliers. Le texte fixe cinq conditions.

Loi 13025 LDTR pour que les locataires puissent devenir, s’ils le souhaitent, propriétaires de leur propre logement Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire 37,0% Oui 63,0% Non

Craignant une atteinte aux droits des locataires et le retour des «congés-ventes» dans un contexte de forte pénurie de logements, la gauche et l'Asloca avaient lancé un référendum. L'UDC et LJS appelaient, eux aussi, à refuser ce projet.

Ce dimanche, Genève a voté: les locataires genevois ne pourront pas acheter leur logement plus facilement. Attaquée par un référendum, la modification de la LDTR a été rejetée.

Les initiatives fédérales: neutralité et alimentation

Au-delà des objets cantonaux, les Genevois votent également sur les deux initiatives fédérales.

Résultat des votes Live Live Dépouillés: 17/26 | Etat: 13:51 h Vers les résultats Initiative sur la neutralité Etat: Estimations 29,0% Oui 71,0% Non 0 cantons 15 cantons Gemeinde 234/325 Initiative sur l’alimentation Etat: Estimations 28,0% Oui 72,0% Non 0 cantons 15 cantons Gemeinde 234/325

Initiative sur la neutralité Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire 33,5% Oui 66,5% Non

Initiative sur l’alimentation Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire 36,9% Oui 63,1% Non

(hun / ats)