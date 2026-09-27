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Genève a voté ce 27 septembre, les résultats des votations

Une personne passe devant les affiches des partis politiques et des associations donnant leurs mots d&#039;ordre pour les votations cantonale et federale du dimanche 27 septembre, photographie ce merc ...
Quatre objets en votations cantonales à Genève.Image: KEYSTONE

Transports, sexualité, école et immobilier: Genève a voté

A Genève, outre les deux initiatives fédérales, quatre objets étaient soumis aux citoyens ce dimanche. Voici les résultats.
27.09.2026, 12:1327.09.2026, 12:24
Les quatre objets cantonaux à Genève
Crédit pour des P+R
Initiative «Pour une contraception gratuite»
Diminuer le budget des Hautes écoles à Genève
Le congé-vente dans l'immobilier à Genève
Les initiatives fédérales: neutralité et alimentation

Crédit pour des P+R

Les Genevois doivent départager quatre propositions cantonales. Parmi elles, un crédit de 39,5 millions de francs pour la création d'infrastructures transfrontalières de mobilité, dont des parkings-relais. Une enveloppe destinée à cofinancer, à hauteur de 22% de leur coût total, douze projets concrets en Haute-Savoie et dans l'Ain.

Loi 13725 crédit de 39 500 000 francs pour la réalisation de projets transfrontaliers

Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire

56,8% Oui

43,2% Non

Genève a accepté de payer pour réduire le trafic transfrontalier. Le crédit de 39,5 millions de francs destiné à cofinancer des infrastructures transfrontalières de mobilité a été accepté

Initiative «Pour une contraception gratuite»

L'initiative du PS «Pour une contraception gratuite» demande la mise en place d'un cadre légal pour couvrir les frais liés à la contraception.

IN 198 « Pour une contraception gratuite »

Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire

58,0% Oui

42,0% Non

L'initiative socialiste «Pour une contraception gratuite» est acceptée dimanche à Genève. Le texte demande que le canton mette en place un cadre pour couvrir les frais liés à la contraception. Tous les moyens contraceptifs dont l'efficacité est reconnue sont concernés: soit la pilule, les stérilets, les implants, les injections, les patchs, les anneaux vaginaux, la pilule du lendemain ou encore les préservatifs.

Diminuer le budget des Hautes écoles à Genève

Les électeurs genevois s'expriment également sur une coupe de 2 millions de francs par an dans le contrat de prestation entre le canton et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève (HES-SO Genève). Une mesure contestée par la gauche et le MCG.

Loi 13579 indemnité à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève

Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire

41,8% Oui

58,2% Non

Ce dimanche, les Genevois ont refusé de toucher au contrat de prestation 2025-2028 entre la HES-SO Genève et le canton. Une majorité a été sensible au risque de précarisation des étudiants de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève (HES-SO Genève) mis en avant par les référendaires.

Le congé-vente dans l'immobilier à Genève

Enfin, le quatrième objet veut permettre à un locataire d'acheter son logement, grâce à une modification de la loi sur les démolitions, travaux et rénovations des maisons d'habitation (LDTR) soutenue par la droite et les milieux immobiliers. Le texte fixe cinq conditions.

Loi 13025 LDTR pour que les locataires puissent devenir, s’ils le souhaitent, propriétaires de leur propre logement

Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire

37,0% Oui

63,0% Non

Craignant une atteinte aux droits des locataires et le retour des «congés-ventes» dans un contexte de forte pénurie de logements, la gauche et l'Asloca avaient lancé un référendum. L'UDC et LJS appelaient, eux aussi, à refuser ce projet.

Ce dimanche, Genève a voté: les locataires genevois ne pourront pas acheter leur logement plus facilement. Attaquée par un référendum, la modification de la LDTR a été rejetée.

Les initiatives fédérales: neutralité et alimentation

Au-delà des objets cantonaux, les Genevois votent également sur les deux initiatives fédérales.

Résultat des votes

Live

Dépouillés: 17/26 | Etat: 13:51 h

Vers les résultats

Initiative sur la neutralité

Etat: Estimations

29,0% Oui

71,0% Non

0 cantons

15 cantons

Gemeinde

234/325

Initiative sur l’alimentation

Etat: Estimations

28,0% Oui

72,0% Non

0 cantons

15 cantons

Gemeinde

234/325

Initiative sur la neutralité

Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire

33,5% Oui

66,5% Non

Initiative sur l’alimentation

Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire

36,9% Oui

63,1% Non

(hun / ats)

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