Transports, sexualité, école et immobilier: Genève a voté
Crédit pour des P+R
Les Genevois doivent départager quatre propositions cantonales. Parmi elles, un crédit de 39,5 millions de francs pour la création d'infrastructures transfrontalières de mobilité, dont des parkings-relais. Une enveloppe destinée à cofinancer, à hauteur de 22% de leur coût total, douze projets concrets en Haute-Savoie et dans l'Ain.
Loi 13725 crédit de 39 500 000 francs pour la réalisation de projets transfrontaliers
Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire
56,8% Oui
43,2% Non
Genève a accepté de payer pour réduire le trafic transfrontalier. Le crédit de 39,5 millions de francs destiné à cofinancer des infrastructures transfrontalières de mobilité a été accepté
Initiative «Pour une contraception gratuite»
L'initiative du PS «Pour une contraception gratuite» demande la mise en place d'un cadre légal pour couvrir les frais liés à la contraception.
IN 198 « Pour une contraception gratuite »
Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire
58,0% Oui
42,0% Non
L'initiative socialiste «Pour une contraception gratuite» est acceptée dimanche à Genève. Le texte demande que le canton mette en place un cadre pour couvrir les frais liés à la contraception. Tous les moyens contraceptifs dont l'efficacité est reconnue sont concernés: soit la pilule, les stérilets, les implants, les injections, les patchs, les anneaux vaginaux, la pilule du lendemain ou encore les préservatifs.
Diminuer le budget des Hautes écoles à Genève
Les électeurs genevois s'expriment également sur une coupe de 2 millions de francs par an dans le contrat de prestation entre le canton et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève (HES-SO Genève). Une mesure contestée par la gauche et le MCG.
Loi 13579 indemnité à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève
Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire
41,8% Oui
58,2% Non
Ce dimanche, les Genevois ont refusé de toucher au contrat de prestation 2025-2028 entre la HES-SO Genève et le canton. Une majorité a été sensible au risque de précarisation des étudiants de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève (HES-SO Genève) mis en avant par les référendaires.
Le congé-vente dans l'immobilier à Genève
Enfin, le quatrième objet veut permettre à un locataire d'acheter son logement, grâce à une modification de la loi sur les démolitions, travaux et rénovations des maisons d'habitation (LDTR) soutenue par la droite et les milieux immobiliers. Le texte fixe cinq conditions.
Loi 13025 LDTR pour que les locataires puissent devenir, s’ils le souhaitent, propriétaires de leur propre logement
Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire
37,0% Oui
63,0% Non
Craignant une atteinte aux droits des locataires et le retour des «congés-ventes» dans un contexte de forte pénurie de logements, la gauche et l'Asloca avaient lancé un référendum. L'UDC et LJS appelaient, eux aussi, à refuser ce projet.
Ce dimanche, Genève a voté: les locataires genevois ne pourront pas acheter leur logement plus facilement. Attaquée par un référendum, la modification de la LDTR a été rejetée.
Les initiatives fédérales: neutralité et alimentation
Au-delà des objets cantonaux, les Genevois votent également sur les deux initiatives fédérales.
Résultat des votes
Dépouillés: 17/26 | Etat: 13:51 h
Initiative sur la neutralité
Etat: Estimations
29,0% Oui
71,0% Non
0 cantons
15 cantons
Gemeinde
234/325
Initiative sur l’alimentation
Etat: Estimations
28,0% Oui
72,0% Non
0 cantons
15 cantons
Gemeinde
234/325
Initiative sur la neutralité
Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire
33,5% Oui
66,5% Non
Initiative sur l’alimentation
Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire
36,9% Oui
63,1% Non
(hun / ats)