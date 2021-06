Suisse

Il sort un documentaire sur l'horreur du camp de migrants de Samos.



Il a filmé l'horreur des migrants: «Je me suis ramassé une claque»

Dans son premier documentaire, le Valaisan Shams Abou El Enein raconte le cauchemar d'un camps pour migrants. Bénévole en Grèce, il a récolté des témoignages effarants. Il se livre en vidéo.

Il a vu et surtout entendu le pire. L'enfer des réfugiés et l'atrocité des conditions de vie aux portes de l'Europe. Parti pour faire du bénévolat proche d'un camp surpeuplé à Samos, en Grèce, le réalisateur Shams Abou El Enein est revenu avec un film.

«Samos, The Faces of our Border», le premier documentaire de ce Valaisan de 28 ans, sort cette semaine dans les salles suisses. Le film révèle les histoires de 27 personnes interviewées au front: des migrants, des bénévoles, des habitants locaux et des officiels. Il a été sélectionné par vingt festivals de par le monde et primé par huit d'entre eux.

Comment Shams Abou El Enein a-t-il vécu son immersion dans l'horreur? Pense-t-il que son documentaire fera changer les choses? Il nous répond en vidéo.

«Samos, The Faces of our Border» est sorti ce mercredi 9 juin dans les salles romandes. Des Premières sont organisées en présence du réalisateur. Retrouvez toutes les informations sur les dates et les projections scolaires ici.

