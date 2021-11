Les trains suisses sont les plus ponctuels d'Europe (malgré le trou)

Image: KEYSTONE

L'actualité de ces dernières semaines suggère le contraire, et pourtant: selon une enquête française, les trains suisses sont les plus ponctuels d'Europe.

En Suisse, la presque totalité des trains circule à l'heure. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l’Autorité française de la qualité de service dans les transports, dont les résultats ont été publiés lundi.

L'étude se penche sur la ponctualité des trains au sein de 16 pays européens, en 2018, 2019 et 2020. Plusieurs catégories de trains sont analysées: régionaux, Intercity, trains à grande vitesse, etc.

Verdict: la Suisse arrive en tête du classement de la ponctualité globale, toutes activités confondues, en 2018 et 2019. Elle est suivie par les Pays-Bas et le Danemark.

Image: qualitetransports.gouv.fr

La Suisse obtient également de bons scores dans d'autres catégories:

Elle est notamment troisième dans la ponctualité des trains régionaux. En 2019, 96,2% d'entre eux circulaient à l'heure, selon l'étude.

Pour ce qui est des trains interurbains longue distance, nos ICN et Interregios, la Suisse arrive deuxième en 2019, avec 94,1% des trains ponctuels.

Italie et Portugal en queue du classement

Le Royaume-Uni, l’Italie et le Portugal (82,2% de trains à l’heure seulement) sont en queue du classement. Et la France? Les résultats de l'étude dressent «un bilan globalement moyen pour la France», se désolent les auteurs de l'enquête. Autrement dit, nos voisins transalpins ne sont pas les pires, mais pas non plus les meilleurs. (asi)