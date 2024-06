Vidéo: twitter

La Suisse moquée dans un sketch

Un gars plutôt culotté s'est lancé le défi de résumer le bordel géopolitique actuel dans une partie de Uno, avec humour, en vidéo et sans invoquer le prépuce d'un nazi. Joli coup.

Souvenez-vous, à leur époque, les Inconnus avaient osé décrypter la «Guerre mondiale dans le monde» au moyen de petites figurines de soldats, d'avions de chasse et de tanks, dans une joyeuse ambiance de querelle de bac à sable. Un affrontement qui finira dans les pleurs.

«Il m'aaaa caaaassssé mes Thunderbiiiiiiiiird» Didier Bourdon, en larmes, évoquait alors ses missiles sol-air English Electric Thunderbird.

A l'heure où l'on pourrait penser que glisser du rire entre les bombes, les drames et les susceptibilités du monde est un exercice kamikaze, où la vanne sur Netanyahou d'un célèbre chroniqueur radio hante encore les RH de France Inter, un sketch a fait irruption sur les réseaux sociaux ce week-end. Objectif: expliquer la géopolitique actuelle par l'intermédiaire d'une bête partie de Uno. L'avenir du monde qui se joue aux cartes? Absolument!

Sur Twitter et Instagram, cette vidéo produite par le média Urbania et écrite par le chroniqueur Francis Récap' dépasse déjà le million de vues et n'a (pour l'heure) offensé personne. Une prouesse qui s'explique notamment par la finesse d'écriture et le fait que tous les pays (et toutes les causes) en prennent pour leur grade. Jusqu'à la neutralité de notre beau pays.

La partie

Autour de la table, on retrouve les Etats-Unis, l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie, Israël, l'Union européenne, la Chine, Taiwan, la France, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Allemagne, «absolument tous les pays d'Afrique» et la Suisse. Mais, très vite, la Palestine fait irruption dans la pièce et annonce qu'elle «veut jouer». Quelques secondes plus tôt, la traditionnelle distribution des cartes, forcément gérée par... le pays de Joe Biden:

Les Etats-Unis, crâneurs: «Allez!»

Le Royaume-Uni, lèche-botte: «Ouah, mais tu distribues super bien!»

Israël, confiant: «Ouais c'est clair, j'ai un jeu de fou. J'vous conseille pas de m'attaquer»

Il y a de nombreux passages plutôt bien imaginés. Quand Israël balance 54 «+4» sur Gaza, l'Union européenne et les Etats-Unis, peu à l'aise, chuchotent qu'il «faut cesser» tout en distribuant des cartes à Israël. La Chine réalise que Taïwan n'a bientôt plus de cartes en main. L'Ukraine n'arrête pas de demander du soutien à tous les joueurs. La Suisse, effrayée, hésite toutes les secondes à quitter la table. Enfin, les Etats-Unis, qui distribuaient les cartes, s'inventent leur propre victoire.

L'échange le plus sensible?

Palestine: «Salut les gars, je peux jouer?»

La Suisse: «Allez, moi j'y vais»

Israël: «C'est mort, y a plus de place»

Palestine: «Eh, mais t'es assis à ma place toi?!»

Israël: «Non, ça a toujours été MA place»

Palestine: «Ouh là... ça a toujours été MA place»

La Suisse: «Ouïe, ouïe, ouïe, ouïe»

Israël en pointant le joueur allemand: «Oui, ben moi j'ai du bouger à cause de lui là»

L'Allemagne: «Oh je suis tellement désolé, j'étais plus moi-même»

En revanche, on vous laisse découvrir la chute de ce sketch. (Spoiler: un joueur donne un coup de taser à un autre.)