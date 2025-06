Les euros devraient bientôt ruisseler sur les armées européennes. Image: montage watson

Une pluie de milliards va métamorphoser les armées européennes

Le président américain Donald Trump exige des Européens qu'ils consacrent 5% de leur PIB à la défense. Ce qui représente des centaines de milliards. Ce «tournant de l'Otan» va bouleverser le continent.

Remo Hess, Bruxelles / ch media

Plus de «International»

Il reste moins de trois semaines avant le sommet de La Haye. Mais il est déjà certain que les alliés européens de l'Otan ainsi que le Canada céderont à la demande du président américain Donald Trump et consacreront désormais 5% de leur PIB à la défense. Ce nouvel objectif en matière d'armement est politiquement validé et sera officiellement adopté lors du sommet, ont déclaré plusieurs participants à la réunion des ministres de la Défense de l'Otan mercredi à Bruxelles.

Il s'agit d'un tournant inédit pour l'Otan depuis la Guerre froide. Pour situer les ordres de grandeur: avec 5% du PIB, l'Allemagne devrait consacrer plus de 220 milliards d'euros par an selon les chiffres actuels. L'année précédant l'invasion russe en Ukraine, Berlin n'avait investi que 47 milliards dans son armée.

Mais il n'y a pas d'autre choix. Trump a clairement annoncé que les Etats-Unis n'aideront que ceux qui «paient leurs factures». De son côté, Vladimir Poutine continue de renforcer ses capacités militaires et constitue actuellement une deuxième armée. Le temps presse: selon les services de renseignement, les Russes devraient être prêts à attaquer un territoire de l'Otan d'ici cinq ans, voire peut-être même avant.



La défense ne se résume pas aux chars d'assaut

Mais à quoi serviront ces centaines de milliards? Ce ne sera certainement pas uniquement pour les armes et les munitions. Cela risquerait non seulement de surcharger une industrie de l'armement déjà à la limite, mais aussi de conduire à un gaspillage désordonné.

C'est pourquoi 1,5% des budgets doivent être consacrés à la «sécurité» au sens large. En 2025, il devient évident que le sabotage d'infrastructures, comme les câbles Internet sous-marins ou les cyberattaques, constitue des formes de guerre nécessitant des investissements conséquents pour s'en prémunir. Par ailleurs, la construction de ponts et de routes reste indispensable pour assurer un déploiement efficace des troupes à travers l'Europe.



Comme ce projet 👇 Poutine veut profiter de cette brèche dans la défense de l'Otan

En revanche, le «noyau dur» comme les systèmes d'armes ne doit être augmenté «que» de 3,5% du produit intérieur brut, ce qui reste historiquement élevé.

Ce chiffre ne vient pas de Trump, mais découle des objectifs de capacités adoptés par l'Otan. Ce document secret précise de manière détaillée quels moyens militaires chaque pays doit fournir et en quelle quantité: navires, chars, nombre de brigades, jusqu'au nombre de missiles. Face à la menace russe, l'Otan estime que la puissance de frappe doit être augmentée de 30% à tous les niveaux. Et cela, en partant des normes actuelles que de nombreux alliés n'ont pas encore atteintes.

L'Allemagne a besoin de 100 000 soldats

Ce que chacun fera précisément à l'avenir reste, comme mentionné, confidentiel. On ne veut pas donner à Poutine ni aux autres ennemis potentiels une vision trop claire. Néanmoins, il est déjà possible de faire certaines observations sur les armées européennes de demain.

Le Royaume-Uni a annoncé lundi dans sa nouvelle stratégie de défense son intention de redonner à la Royal Navy sa puissance d'antan. Par exemple, jusqu'à 12 nouveaux sous-marins d'attaque devraient être construits dans les prochaines années, soit un tous les 18 mois. A cela s'ajoutent 15 milliards de livres destinés à renouveler l'arsenal nucléaire britannique, lancé depuis quatre sous-marins nucléaires, dont l'un est en permanence en mer.

L'Allemagne devrait probablement miser sur sa position de «champion de la défense aérienne», selon les informations. En effet, elle produit le système de défense aérienne IRIS-T, très moderne, qui, dans sa version la plus performante, peut rivaliser avec le système Patriot des Etats-Unis. Le nouveau Lynx Skyranger, construit par Rheinmetall et équipé d'un canon Oerlikon suisse, peut abattre drones et munitions de précision à courte distance.

Mais surtout, l'armée allemande doit renforcer ses effectifs. Selon les informations, il faudrait entre 80 000 et 100 000 soldats supplémentaires pour atteindre les objectifs de capacités fixés par l'Otan. Actuellement, en raison de difficultés persistantes de recrutement, l'armée allemande ne parvient même pas à maintenir ses 200 000 militaires. Il faudra donc encore du temps avant d'atteindre l'objectif fixé par le chancelier Friedrich Merz, qui souhaite faire de l'armée allemande la «plus forte armée conventionnelle» d'Europe.

Traduit et adapté par Noëline Flippe