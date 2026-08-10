en partie ensoleillé31°
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Les CFF virent cet employé à cause d'un livre

Un train CFF en direction de Renens est arrete ce lundi 16 fevrier 2026 a la gare de Lausanne. Suite a l&#039;incendie d&#039;une quarantaine de cables, le trafic ferroviaire est interrompu entre Laus ...
Un train CFF à la gare de Lausanne en 2026.Image: KEYSTONE

Les CFF virent cet employé à cause d'un livre

En 2025, un mécanicien a été surpris en train de lire alors qu'il conduisait un train. La compagnie ferroviaire l'a licencié avec effet immédiat, car de telles activités peuvent avoir «de graves conséquences pour la sécurité des passagers».
10.08.2026, 12:0010.08.2026, 13:39

Un mécanicien de locomotive a été licencié avec effet immédiat par les CFF pour avoir lu en conduisant son train. Dans un arrêt publié lundi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé son licenciement en rejetant son recours.

Ce mécanicien travaillait depuis 15 ans au sein de l'ex-régie fédérale. Dans la soirée du 15 mai 2025, il était entré en gare avec la lumière allumée dans sa cabine, comme l'avaient constaté trois employés des CFF présents sur le quai.

Ces derniers avaient d'abord été étonnés par la lumière dans la cabine, car elle altère la visibilité. Ils avaient ensuite aperçu le mécanicien un livre à la main, continuant de lire à l'arrêt. Le mécanicien avait redémarré et était reparti de la gare toujours en train de lire.

Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF

Les trois employés, qui faisaient partie des cadres des CFF, avaient pris des photos du mécanicien lorsque le train était à l'arrêt. Ils l'avaient ensuite dénoncé auprès des CFF, qui avaient immédiatement retiré du service le mécanicien.

«Exercice de mémorisation»

Ce dernier s'était défendu en disant qu'il ne lisait pas, mais qu'il s'exerçait à un «exercice de mémorisation» à l'aide d'une note manuscrite posée sur le livre qu'il utilisait comme sous-main. Les CFF l'ont licencié avec effet immédiat pour juste motif le 16 juin 2025, déclarant être persuadés que le mécanicien avait lu pendant qu'il conduisait le train.

Le mécanicien licencié a fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral, en alléguant que la résiliation immédiate des rapports de travail était injustifiée.

Il niait avoir lu un livre en conduisant son train: il expliquait qu'il avait un livre dans sa cabine qu'il lisait uniquement pendant les temps d'attente en gare. Le livre lui servait de sous-main pour ses exercices de mémorisation. Il admettait toutefois avoir conduit de nuit avec la cabine allumée afin de rester vigilant.

Faute grave

Le TAF n'a pas retenu sa version des faits, soulignant notamment qu'il était plus commode d'utiliser un livre fermé comme sous-main alors que les photos prises par les témoins montraient un livre ouvert. Les juges en concluent que le mécanicien a lu à l'arrêt, mais également lorsqu'il conduisait le train.

Un tel comportement constitue une faute grave, car le mécanicien a accompli ainsi et de manière délibérée des activités susceptibles de le distraire. Le seul exercice de mémorisation était déjà en soit problématique, relèvent les juges de St-Gall. De telles activités non liées à la conduite d'un train peuvent avoir de graves conséquences pour la sécurité des passagers.

Il a choqué 5 femmes dans les CFF et ça risque de lui coûter cher

Ainsi le lien de confiance avec son employeur a été rompu et le licenciement avec effet immédiat était justifié, a conclu le TAF. L'arrêt n'indique pas quelles étaient la gare et la ligne concernées. L'arrêt ne précise pas le titre du livre. (ag/ats)

Plus d'articles sur les CFF
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
7
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
de Reto Fehr
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
de Cynthia Ruefli
Sabotages en série sur les voies CFF
Sabotages en série sur les voies CFF
de Nathalie Wolgensinger
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
1
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten
1 / 8
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
partager sur Facebookpartager sur X
Les cascades de Spider-Man sont bien plus réelles qu’on ne l’imagine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
1
Spectaculaire éboulement au-dessus du lac d’Oeschinen
Un bloc rocheux d’environ 1500 m³ s’est détaché samedi du Spitze Stei, au-dessus du lac d’Oeschinen, provoquant un impressionnant nuage de poussière.
Un spectaculaire éboulement est survenu samedi après-midi au-dessus du lac d'Oeschinen, dans l'Oberland bernois. En raison de la sécheresse persistante, le bloc de roche de près de 1500 m3 qui s'est détaché du Spitze Stei a provoqué un nuage de poussière visible loin à la ronde, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus.
L’article