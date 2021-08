Suisse

Hélicos suisses envoyés en Grèce: «L'incendie n'est pas le seul danger»



Hélicos suisses envoyés en Grèce: «L'incendie n'est pas le seul danger...»

Trois hélicoptères de l'armée suisse ont été envoyés en renfort en Grèce pour aider le pays à faire face aux vastes incendies qui le frappent depuis 11 jours. Responsable des opérations de vol chez Air-Glaciers, Patrick Fauchère souligne les dangers de ces interventions difficiles et risquées.

Dans votre carrière, vous avez dû faire face plusieurs fois à des grands feux. Pour les pilotes, quels sont les dangers les plus récurrents?

Patrick Fauchère, Air-Glaciers: Ces grands incendies se propagent souvent très vite, ce qui change les routes de vols rapidement et augmente les risques de rester piégé dans la fumée. Surtout que le manque d'oxygène dans ces espaces altère le fonctionnement des moteurs des hélicoptères. Autre phénomène à prendre en compte: les zones de chaleur intense. Celles-ci sont dangereuses pour l'engin qui contient des matières inflammables et pour les pompiers qui ne sont pas protégés contre de telles températures à l'intérieur du véhicule.



«Dans ce genre d'incendies, il faut à tout prix éviter les courants de fumée»

Quelles stratégies mettez-vous en place pour limiter ces risques?

Dans ces cas-là, c'est l'expérience qui parle. Le pilote évalue les vents qui emportent la fumée afin d'éviter de rentrer dedans. Le but est d'attaquer le feu par les côtés ou en dessous. Pour ce qui est des foyers de chaleurs, l'hélicoptère ne s'immobilise jamais au-dessus des flammes, il largue l'eau sur la zone à grande vitesse. Mais l'incendie n'est pas seul danger, il y a également beaucoup d'enjeux au niveau humain, surtout dans ces opérations de soutien à l'étranger.

Par exemple...

Il y a tout un travail de coordination qui s'effectue. Des canaux de communication doivent être mis en place pour répartir les hélicoptères dans les différentes zones et surtout, empêcher des collisions. De plus, les pilotes étrangers ne connaissent pas forcément le secteur et donc, les obstacles présents comme des câbles électriques ou les lignes à haute tension. Ces informations sont primordiales pour éviter les accidents.

Vous pouvez aussi vous retrouver à court d'équipages?

Oui, c’est justement le cas en Grèce. Même si les autorités ont fait appel à une aide internationale qui arrive, il est nécessaire de continuer à anticiper cette «possible» pénurie de pilote, la durée de cet incendie étant toujours inconnue.



En 2003, la Suisse vivait, elle aussi, un incendie destructeur à Loèche où vous aviez été mobilisé. Comment la gravité de la situation avait été gérée?

En Suisse, pour chaque incendie, nous possédons des procédures d'interventions par zone ce qui améliore forcément notre rapidité d'intervention. Mais dans ce cas-là, le feu avait pris une telle ampleur que nous avions dû également demander de l'aide à l'armée suisse. Ce qui avait permis de mobiliser de plus gros hélicoptères pour éteindre ce feu comme c'est le cas en Grèce.

