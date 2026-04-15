Le suspect était en détention en Suisse pour des infractions liées à la drogue lorsque l'Albanie a demandé son extradition. Il aurait contribué à la préparation d'un double meurtre. (Image d'illustration) Image: Getty

Il devait livrer deux frères à des tueurs depuis la Suisse

Soupçonné d’appartenir à un réseau criminel lié à des tentatives d’assassinat, un Albanais caché en Suisse a finalement été extradé vers son pays d’origine.

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Lorsque la justice albanaise a réclamé, fin 2024, l'extradition depuis la Suisse de K.*, Albanais âgé de 37 ans, celui-ci n'avait pas besoin d'être arrêté: il se trouvait déjà en exécution anticipée de peine dans le canton de Soleure, notamment pour blanchiment d'argent, trafic de drogue et violations de la loi sur les armes.

En mars 2025, l'Office fédéral de la justice a émis un mandat d'arrêt en vue d'une extradition. C'est ce qui ressort d'un arrêt récemment publié par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (TI).

L'homme, qui s'était terré en Suisse et aurait prétendument œuvré pour son clan dans le trafic de stupéfiants, a fait opposition à son extradition. Il affirmait que sa vie était en danger en Albanie. Il déclarait n'avoir «aucune confiance en l'Etat albanais, responsable de l'assassinat de son père et de deux de ses frères». Il soutenait par ailleurs que la demande d'extradition était politiquement motivée et les accusations trop vagues. En Albanie, il lui est reproché d'être membre d'une organisation criminelle.

Un élu aurait commandité des meurtres

L'affaire s'inscrit dans un contexte particulièrement explosif: selon les autorités albanaises, l'homme aurait fait partie, début 2020, d'un groupe de seize personnes chargées de liquider deux chefs rivaux, un duo de frères. Le commanditaire présumé du plan meurtrier serait un député du Parti socialiste albanais, soit le même parti auquel appartient le premier ministre Edi Rama. Le politicien aurait cru que les deux hommes étaient responsables du meurtre de son frère.

Edi Rama, premier ministre d'Albanie. Image: Imago

Il aurait reçu le soutien du tristement célèbre parrain Ervis M., connu sous le surnom de «roi des jeux d'argent». Son organisation était depuis des années engagée dans un conflit sanglant avec le gang rival des deux frères.

En 2022, le «roi des jeux d'argent» M. aurait lui-même été rattrapé par son destin. En tout cas, il a disparu sans laisser de traces depuis cette année-là.

Le «Suisse» devait livrer les frères à leurs tueurs

Selon l'acte d'accusation de la justice albanaise, K., retranché en Suisse, aurait eu pour mission de localiser et de surveiller l'un des frères dans une ville de la côte albanaise. Ces informations devaient ensuite être transmises à deux tueurs à gages en provenance du Kosovo.

Les projets de meutre ont, cependant, échoué: entre 2020 et 2024, les frères ont survécu à plusieurs tentatives d'assassinat. Toujours selon la justice albanaise, l'accusé K. aurait apporté son concours à ces opérations.

Selon certaines informations, le frère de la personne extradée aurait été assassiné, abattu avec une kalachnikov. Cela aurait été fait sur ordre de son propre chef de gang. (Image d'illustration) Image: Getty

Son propre frère était lui aussi impliqué, et, en 2020, cela lui a coûté la vie: il a été retrouvé à côté d'une BMW de location, abattu à la kalachnikov. Vraisemblablement sur ordre du «roi des jeux d'argent», bien que ce dernier fût censé appartenir au même camp.

Un bref refuge à Dubaï

Les deux cibles, le duo de frères, ont entre-temps pris la fuite vers Dubaï, comme beaucoup d'autres acteurs de ce milieu. En 2024, ils y ont été arrêtés et extradés vers l'Albanie.

Devant le Tribunal pénal fédéral, l'accusé a nié toute participation à la tentative d'attentat de 2020. Il s'est notamment prévalu d'un alibi: durant la période concernée, il aurait séjourné quarante jours consécutifs sans interruption au domicile de sa mère, dans le cadre des rites de deuil pour son frère assassiné, conformément à la tradition albanaise et kosovare. Le tribunal a jugé cette version des faits non crédible.



Les juges ont rejeté son recours et mis à sa charge des frais judiciaires de 3000 francs.

L'homme a depuis été extradé vers l'Albanie. Il y attend son procès, aux côtés d'une douzaine d'autres accusés. La présomption d'innocence s'applique.

*Nom connu de la rédaction.