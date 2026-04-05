Ils traquent les camions pleins de cocaïne et racontent
L'oeil affûté, les douaniers de Saint-Etienne scrutent les camions sur l'autoroute, sans relâche. En mars, ils ont déniché une cargaison «exceptionnelle» de plus d'une tonne de cocaïne sur l'A7, qui prend des allures de route de transit entre l'Europe du sud et l'Europe du nord pour les narcotrafiquants.
A la veille du week-end pascal, un douanier surnommé «Bernie» est de nouveau chef d'équipe pour les opérations de contrôle routier au péage de Veauchette, sur l'A72, avec notamment un maître-chien, «Pat», son labrador de chasse qui porte le même nom que lui et un porteur d'arme longue pour sécuriser le contrôle.
Caché dans des sacs de terreau
Le 23 mars déjà, Bernie s'était positionné comme «cibleur» quand un poids-lourd lui a tapé dans l'oeil. «Le camion est arrivé, il me plaisait bien!», raconte-t-il avec une certaine fierté, plus habitué aux saisies importantes de cannabis opérées sur l'axe rhodanien.
Un faisceau d'indices successifs ont permis aux douaniers de mettre ce jour-là la main sur 1,2 tonne de cocaïne dissimulée au fond de 22 sacs géants de terreau, soit la troisième plus grosse saisie de cette drogue sur voie terrestre sur le territoire français des cinq dernières années. Le douanier poursuit:
A ses côtés, Renaud, responsable de la brigade des douanes de Saint-Etienne comptant 25 agents, abonde:
Des routes alternatives
Produite en Colombie, au Pérou et en Bolivie, la cocaïne arrive généralement sur le marché européen par les grands ports tels que Le Havre, Rotterdam ou Anvers. Mais avec le renforcement des contrôles, les trafiquants ont diversifié leur mode d'acheminement en entrant par les ports de Barcelone et Lisbonne et transitant par la route pour inonder le nord de l'Europe.
La drogue saisie le 23 mars au péage de Vienne, sur l’autoroute A7, avait été chargée dans la péninsule ibérique et partait à destination de l'Europe du nord. Corinne Cléostrate, sous-directrice de la lutte contre la fraude, explique:
En 2025, selon l'office anti-stupéfiants (Ofast), 84,3 tonnes de cocaïne ont été saisies en France, dont 59,5 tonnes acheminées par voie maritime et 11 tonnes de cocaïne saisie étaient en provenance d'Espagne et du Portugal, contre 1,7 tonne en 2024. Les douanes françaises ont à elles seules saisi 31,26 tonnes de cocaïne en 2025.
«Embêter» les criminels
Au péage de Veauchette, les agents passent au crible les camions. L'un d'eux, aux plaques roumaines, attire leur attention. Le poids-lourd est intercepté, contrôlé et sa cargaison soumise au flair du chien Pat. Tout est en règle, le chauffeur reprend sa route et les douaniers continuent de chercher. Jean-Pierre Chappuis, directeur des douanes à Clermont-Ferrand, défend:
Le chiffre d’affaires du trafic de drogue en France a été évalué par les autorités à 7 milliards d’euros en 2025. (btr/afp)