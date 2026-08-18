L'homme a été arrêté à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (image d'archives). Keystone

Un Suisse arrêté dans un aéroport parisien avec 144 kilos de khat

En provenance d'Israël, l'homme a été intercepté par les douaniers français avec une importante quantité de plante euphorisante.

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Les douaniers français ont découvert lundi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle qu'un passager en provenance d'Israël transportait 144 kilos de khat, une plante classée comme stupéfiant et interdite en France, a-t-on appris mardi de sources policière.

Né en 1998, ce passager en provenance de Tel Aviv est de nationalité suisse mais domicilié à Jérusalem, a précisé à l'AFP le parquet de Bobigny, en région parisienne. Le jeune homme doit être jugé dès mardi après-midi.

Les 144 kilos de khat ont été découverts dans la nuit de dimanche à lundi au sein de l'aéroport de Roissy, où le passager a d'abord été placé en retenue douanière, mesure qui permet de retenir temporairement une personne soupçonnée d'avoir commis un délit douanier flagrant puni d'une peine d'emprisonnement.

Des saisies en baisse

Les feuilles de khat sont considérées comme des produits stupéfiants interdits en France, aux effets semblables à ceux de l'amphétamine. Cette plante euphorisante est très populaire au Yémen ainsi que dans des pays de la Corne de l'Afrique comme l'Ethiopie et la Somalie, où ses consommateurs mâchent lentement les feuilles en les gardant dans la joue.

Les saisies de khat réalisées par les services douaniers français ont connu une baisse l'an dernier : 3,5 tonnes en 2025 (dont 72% sur flux aérien), contre plus de 5 tonnes en 2024, 7 en 2023 et près de 16 en 2022, a indiqué mardi à l'AFP la direction générale des douanes.

Des feuilles de khat Image: Shutterstock

L'été dernier, les autorités de l'aéroport d'Athènes avaient effectué la plus grande saisie de khat jamais réalisée en Grèce en confisquant une demi-tonne, cachée dans des conteneurs en transit depuis Israël. La plus grande quantité de khat jamais saisie en Europe – 3,2 tonnes, d'une valeur estimée à 61 millions d'euros – a été interceptée en Espagne en 2022. (jzs/ats/afp)