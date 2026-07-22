Les entrepôts de l'entreprise de commerce en ligne russe Wildberries, après des attaques de drones ukrainiens. Image: X / Exilenova

Cette «nuit terrible» révèle une nouvelle stratégie de l'Ukraine

L'Ukraine a touché, lors d'une récente attaque de drones, deux centres logistiques de l'entreprise russe de vente en ligne Wildberries. On vous explique pourquoi l'«Amazon russe» est soudainement devenu une cible.

Julian Seiferth / t-online

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Selon les autorités russes, au moins huit personnes ont été tuées et plus de 80 autres blessées ce week-end lors d'attaques de drones ukrainiens contre deux entrepôts de l'entreprise russe de vente en ligne Wildberries. Les centres logistiques touchés se trouvent à Elektrostal, à l'est de Moscou, ainsi qu'à Kotovsk, dans la région de Tambov (sud-est de la capitale). Les attaques ont provoqué d'importants incendies et détruit, selon l'entreprise, les marchandises de milliers de commerçants.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a confirmé l'attaque. Il a en outre souligné que les entrepôts visés faisaient partie intégrante de la logistique de guerre russe. Ces installations auraient servi à fournir des composants sous sanctions destinés à la production de drones et de systèmes de navigation. L'attaque aurait constitué une réponse aux frappes russes contre les villes ukrainiennes et les infrastructures civiles.

Un pilier de la logistique de guerre russe

Wildberries est le plus grand distributeur en ligne de Russie et passe pour l'«Amazon russe». Officiellement, l'entreprise est une plateforme sur laquelle des commerçants indépendants vendent leurs marchandises.

Selon Kiev, son importance dépasse toutefois largement ce cadre. L'Ukraine considère en effet Wildberries comme un élément important de la logistique russe. Selon les autorités ukrainiennes et des experts en sécurité, la plateforme sert notamment à vendre des radios, des gilets pare-balles, des caméras thermiques, des composants de drones et d'autres produits pouvant être utilisés à des fins tant civiles que militaires. Il s'agit ainsi de biens dits «à double usage».

L'expert ukrainien en sécurité Serhii Kusan a qualifié Wildberries d'«élément important» de la logistique russe. L'attaque visait, selon lui, à interrompre les chaînes d'approvisionnement de ces mêmes biens à double usage et de composants électroniques sous sanctions.

A cela s'ajoute un autre aspect. Sur Wildberries, certains commerçants font la promotion de produits à usage militaire avec des mentions telles que «Tested in the SMO» («testé lors de l'opération militaire spéciale») ou «Choice of SMO fighters» («le choix des combattants de l'opération militaire spéciale»).

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Ces mentions publicitaires proviennent de vendeurs individuels présents sur la plateforme, et non de l'entreprise elle-même, mais elles montrent que la guerre sert aussi d'argument de vente dans le commerce en ligne.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Image: Imago

Des sanctions déjà avant la guerre

L'Ukraine avait déjà frappé Wildberries de sanctions en 2021. Kiev justifiait alors sa décision en soulignant que la plateforme vendait notamment des uniformes militaires russes, des produits arborant des symboles étatiques et militaires ainsi que de la littérature de propagande. Wildberries avait rejeté ces accusations, affirmant ne faire que mettre à disposition une plateforme pour des vendeurs indépendants.

Après le début de la guerre d'agression russe, l'entreprise et sa fondatrice, Tatiana Kim, (alors Bakaltchouk) ont également été placées sur des listes de sanctions dans plusieurs Etats. La Pologne avait déjà sanctionné Wildberries en 2022, invoquant l'importance économique du groupe, l'un des plus gros contribuables de Russie.

L'entreprise de Tatjana Kim figure depuis des années sur les listes de sanctions. Image: IMAGO / Valery Sharifulin

Des milliers de commerçants touchés

L'attaque n'a pas seulement touché Wildberries elle-même. Selon des médias russes, les marchandises de milliers de commerçants ont été détruites. Plusieurs entrepreneurs font état de dommages se chiffrant en millions et craignent pour leur avenir. Certains espèrent une indemnisation de la part de Wildberries, d'autres s'attendent à devoir assumer eux-mêmes les pertes.

La patronne de Wildberries, Tatiana Kim, a parlé d'une «nuit terrible» pour l'entreprise et a confirmé la mort de plusieurs collaborateurs.

Des employés de Wildberries quittant l'entrepôt en proie aux flammes. Image: Réseaux sociaux

Une nouvelle stratégie d'attaques

L'attaque contre les entrepôts de Wildberries s'inscrit dans une série de frappes ukrainiennes contre des cibles énergétiques et logistiques russes. Outre les centres logistiques, un dépôt pétrolier ainsi que des cibles en mer Noire et en mer d'Azov ont également été visés, selon les autorités ukrainiennes. Volodymyr Zelensky a par ailleurs annoncé que l'Ukraine continuerait de développer ses capacités de frappes à longue portée.

La Russie a répondu à ces attaques par une vague massive de frappes de missiles et de drones, visant notamment la capitale, Kiev. Les deux camps s'en prennent depuis un certain temps déjà, de manière ciblée, aux cibles logistiques et infrastructurelles de l'adversaire.

Tandis que la Russie a attaqué à plusieurs reprises des installations énergétiques, des centres logistiques et des infrastructures postales ukrainiennes, l'Ukraine étend ses attaques aux installations d'approvisionnement russes et à des infrastructures qu'elle considère comme faisant partie du dispositif militaire. (trad. ysc)