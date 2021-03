Ni flics, ni complices, les psys se défendent face à Metoo

Freudien (de Sigmund Freud, neurologue autrichien, fondateur de la psychanalyse, 1856-1939): tenant d’une psychanalyse classique, où on laisse la personne parler, vider son sac. Le tout-sexuel fonde le système freudien. Tout serait lié à la pulsion sexuel et à la libido.



Jungien (de Carl Gustav Jung, médecin psychiatre suisse, 1875-1961): s’oppose au freudisme sur la question du tout-sexuel. Considère que l’être humain est régi par des choses plus mystérieuses, la spiritualité et d’autres aspects devant être pris en compte pour qu’une psychanalyse soit complète.



Lacanien (de Jacques Lacan, psychiatre et psychanalyste français, 1901-1981): s’attache au vocabulaire employé, aux jeux de mots qui révèlent des problématiques cachées, des complexes enfouis dans une logique psychanalytique.



L’inconscient: tout ce qui est sous le niveau de la conscience, comme pour l’iceberg dont les 9/10e sont sous le niveau de l’eau. Tout ce qui constitue nous constitue, nos mémoires oubliées, nos blessures, nos traumas. C’est la boîte noire qui régule nos chocs et qui nous permet de fonctionner quand même. «Le but de la psychanalyse est de ramener les problèmes les plus actifs de l'inconscient à la surface, de manière à ce qu'ils perdent de leur force, rappelle le psychanalyste genevois Damien Halgand-Moreau. Quand les choses sont parfaitement inconscientes, elles sont extrêmement puissantes et nous agissent.»



L’œdipe: c’est la triangulation, l’abscisse et l’ordonnée qui font apparaître un individu sur terre, c’est-à-dire un père et une mère, ou ce qui en tient lieu, explique Damien Halgand-Moreau. Il s’agit aussi d’une structure psychique, symbolique, qui forge la personnalité de l’individu. D’où le complexe d’Œdipe. Chez Freud, ce complexe est lié à la sexualité, dans le cadre de la triangulation décrite.