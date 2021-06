L'Italie a annoncé samedi qu'elle restreignait l'usage du vaccin Astrazeneca aux plus de 60 ans. Les personnes plus jeunes ayant déjà reçu une injection de ce produit se verront proposer une 2e dose de vaccin à ARNm.En avril, l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait établi un lien de cause à effet entre le vaccin AstraZeneca et de rares cas de caillots sanguins, tout en soulignant que les bénéfices du produit l'emportaient largement sur les risques.«Le changement de la situation épidémiologique a entraîné une réévaluation du ratio bénéfice-risque pour les groupes d'âge risquant moins de développer une forme sévère du Covid-19», selon le Comité technique et scientifique (CTS) du gouvernement italien.Un communiqué du ministère de la Santé indique en conséquence que le vaccin Astrazeneca doit désormais être administré «uniquement aux personnes de 60 ans ou plus».Au nom du principe de «précaution maximale», les moins de 60 ans ayant déjà reçu une dose d'Astrazeneca recevront «une seconde dose d'un vaccin à ARNm» comme celui de Pfizer-Biontech ou Moderna, administrée huit à 12 semaines plus tard.L'Italie avait suspendu l'utilisation de l'Astrazeneca en mars par crainte de répercussions sur la santé mais, après le feu vert de l'EMA, l'avait finalement approuvé pour toute personne de plus de 18 ans, tout en recommandant de l'utiliser de préférence pour les plus de 60 ans.Pour le moment, l'Italie a administré 41 millions de doses de vaccins. Près de 14 millions de personnes sur une population de 60 millions sont totalement vaccinées.