Et si Koh-Lanta était la meilleure émission TV pour former des couples?



Et si Koh-Lanta était la meilleure émission TV pour trouver l'amour?

TF1 s'apprête à fêter les 20 ans de Koh-Lanta avec une édition All-Stars. Et même si les aventuriers assurent qu'il n'y a aucune place pour la libido sur l'île, plusieurs couples se sont formés en deux décennies.

La rentrée s'annonce chargée pour les amateurs du petit écran. Le lundi 23 août, M6 commencera la diffusion de la nouvelle saison de l'Amour est dans le pré, tandis que le lendemain, TF1 ripostera avec son Koh-Lanta: La légende, une édition spéciale pour célébrer les 20 ans de l'émission.

Mais les participants au programme champêtre de M6 se sont peut-être trompés de chaîne. Ils risquent fort de regretter de ne pas avoir troqué les rapprochements dans le tracteur contre une bonne vieille semaine de survie sans brosse à dents, ni nourriture.

«La libido des candidats est très faible, ça n'empêche qu'il y a de temps en temps quelques rapprochements»

Car si les aventuriers assurent régulièrement qu'il n'y a aucune place pour la libido sur l'île, les couples formés au cours de l'émission se multiplient.

Alix et Mathieu

Les deux candidats de l'édition Koh-Lanta: les 4 Terres en 2020, viennent d'officialiser leur couple. «Quand je suis arrivée sur l’édition les 4 Terres, j’ai eu un coup de foudre pour Mathieu. En rentrant, on s’est mis ensemble», a confirmé la jeune femme dans Gala.

Et selon elle, leur relation a même été favorisée par le manque de confort durant l'aventure. «On était nature-peinture sur l’île, mais on s’est plu. Du coup, on s’est dit que le retour à la vie normale ne pouvait que bien se passer.»

Candice et Jérémy

Lors de l'édition 2016 du jeu de survie, les rumeurs ont couru quant à un éventuel rapprochement entre Candice et Jérémy. Les deux jeunes gens ont pourtant attendu leur deuxième participation commune, en 2018, lors du Combat des Héros, pour officialiser leur relation. L'an passé, Candice a même évoqué leurs projets de mariage et de bébé sur les réseaux sociaux,

«On a commencé à se tourner autour après notre premier Koh-Lanta en juin 2016»

Jesta et Benoît

2016 était décidément l'année de l'amour sur Koh-Lanta. En plus de Candice et Jérémy, un autre couple s'est formé: Jesta et Benoît. Le jeune homme a même fait coup double. En plus de trouver l'âme sœur, il a aussi remporté le jeu et les 100 000 euros promis au vainqueur.

Précisons toutefois que le rapprochement a eu lieu après le tournage, Benoît étant encore en couple au moment de l'émission. Depuis, tout semble rouler: un mariage en 2019, suivi de deux petits garçons, Juliann et Adriann.

Romain et Laureen

2016 toujours, mais lors de l'édition en Thaïlande, Romain et Laureen, tous les deux membres du jury final, se sont également rapprochés. Alors que les rumeurs couraient, le couple a décidé d'officialiser sa relation sur TF1, le soir de la finale:

«Vous l'aviez bien deviné pour Romain et moi. On est ensemble. Il est adorable. Un peu chiant, mais c'est l'amour vache!»

À noter toutefois qu'ils ne sont désormais plus ensemble (on vous raconte au point 6).

Bastien et Mathilde

En 2017, Koh-Lanta faisait escale au Cambodge. Et comme souvent, l'amour était au rendez-vous. Même s'ils étaient dans des équipes différentes et que le jeune homme a dû quitter le jeu suite à une blessure, Bastien et Mathilde se sont retrouvés après le tournage et ont officialisé leur relation.

«C'est une personne avec qui j'ai tout de suite énormément accroché. Bastien est devenu mon amoureux aujourd'hui»

Leur aventure n'aura pourtant duré que huit mois, et eux aussi sont désormais séparés (on vous raconte au point 6).

Image: Instagram

Romain et Mathilde

Vous l'aurez peut-être deviné, si Bastien et Mathilde et Romain et Laureen ne sont plus ensemble, c'est parce que Romain et Mathilde sont désormais en couple. Alors certes, les deux aventuriers n'ont pas participé à la même saison de Koh-Lanta, mais difficile de croire que leur expérience commune ne les a pas rapprochés.

