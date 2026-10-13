Le nouveau gros lot de l'Eurodreams grimpe de 22 222 francs par mois à 50 000. Image: Keystone

EuroDreams: une rente record de 50 000 francs va être mise en jeu

La Loterie Romande annonce une rente record de 50 000 francs par mois pendant 30 ans à EuroDreams, avant un retour au montant habituel de 22 222 francs.

Plus de «Suisse»

La Loterie Romande annonce mettre en jeu, dès le jeudi 15 octobre, une rente exceptionnelle de 50 000 francs par mois pendant 30 ans au 1er rang du jeu EuroDreams. Il s’agit de la rente mensuelle la plus élevée jamais proposée en Suisse.

Elle restera à ce niveau jusqu’à ce qu’elle soit remportée, avant de revenir à 22 222 francs par mois, toujours pendant 30 ans, indique le communiqué.

Déjà plusieurs gagnants suisses

Lancé en 2023, EuroDreams propose habituellement une rente de 22 222 francs par mois pendant 30 ans au 1er rang de gain. Le prix du jeu ne change cependant pas avec le nouveau premier prix, et la mise de base reste de trois francs.

Les tirages ont lieu les lundis et jeudis. Les joueurs peuvent valider leur bulletin jusqu’à 19h30 le jour du tirage, dans un point de vente ou en ligne.

A propos du dernier gagnant 👇 Jackpot: il touchera 22 222 francs par mois durant 30 ans

Neuf loteries partenaires, dont la Loterie Romande, proposent EuroDreams dans huit pays européens: la France, l’Espagne, l’Autriche, la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse.

Depuis 2023, deux joueurs en Suisse ont déjà décroché le gros lot, soit 22 222 francs par mois pendant 30 ans. Treize autres joueurs helvétiques ont par ailleurs remporté la rente du 2e rang, soit 2222 francs par mois pendant cinq ans.

Chaque année, la totalité des bénéfices de la Loterie Romande est affectée à des projets d’utilité publique. En 2025, 252 millions de francs ont ainsi été distribués à près de 5000 projets, notamment dans les domaines du sport, de la culture et de la santé, rappelle le communiqué. (ysc)