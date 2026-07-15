La canicule de juin a fait un nombre de morts «exceptionnels»

La vague de chaleur de juin aurait causé 10 000 décès en Europe. Un spécialiste en médecine évoque une «surmortalité exceptionnellement élevée» pour cette période de l'année.

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Le réseau EuroMOMO (European Mortality Monitoring), qui surveille la mortalité globale en Europe, a publié de nouvelles données sur la surmortalité observée lors de la canicule de fin juin. Selon ce réseau, rattaché au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 10 000 décès supplémentaires ont été enregistrés en Europe entre le 22 et le 28 juin, rapporte l'agence de presse Reuters.

Plus de 9000 de ces décès concernaient des personnes âgées de plus de 65 ans. Interrogé par Reuters, l'épidémiologiste et spécialiste en médecine Lasse Vestergaard, du Statens Serum Institut de Copenhague, où est basé EuroMOMO, parle d'une «surmortalité exceptionnellement élevée» pour cette période de l'année.



«Il est difficile d'expliquer un chiffre aussi élevé par autre chose que la chaleur», estime le scientifique danois. Selon lui, aucun autre facteur n'a été observé durant cette période qui pourrait justifier un nombre aussi important de décès supplémentaires. Pour calculer la surmortalité, le réseau compare le nombre réel de décès enregistrés dans 27 pays européens au nombre de décès statistiquement attendu sur la même période, indépendamment de la cause du décès.

Chez les personnes âgées, une chaleur extrême peut entraîner la mort de différentes manières. Elle peut provoquer un coup de chaleur ou aggraver des maladies cardiovasculaires, circulatoires et respiratoires.

Indépendamment des données d'EuroMOMO, une autre étude menée par l'Imperial College London sur la surmortalité en Angleterre et au pays de Galles conclut qu'environ 2700 personnes sont mortes de causes liées à la chaleur lors des vagues de chaleur de mai et de juin dans ces deux territoires. Selon cette étude, près de 42% de ces décès sont attribuables au réchauffement supplémentaire provoqué par le changement climatique d'origine humaine.

Le dimanche le plus meurtrier en Allemagne

En Suisse, 175 décès supplémentaires de personnes âgées ont été enregistrés entre le 22 et le 28 juin par rapport au nombre attendu, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cela représente une surmortalité de 16%.

En Allemagne, l'Office fédéral de la statistique a estimé la surmortalité à 6800 personnes pour la même période. Là aussi, les personnes âgées ont été les principales victimes.

Le point culminant de cette vague de chaleur a été atteint le dimanche 28 juin lorsque les températures ont localement dépassé les 40 degrés. Comme le rapporte la presse allemande, 4452 personnes sont mortes ce seul jour, soit le nombre quotidien le plus élevé enregistré depuis le début de la collecte de données en 2021. A la mi-juin, le nombre moyen de décès s'élevait encore à environ 2400 par jour. (jul/fho/adapt. hun)