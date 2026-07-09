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Voici où la canicule a fait le plus de morts en Romandie en juin

Voici les cantons romands où la canicule a le plus tué en juin

Une aide-soignante propose de l'eau aux résidents d'un EMS (image d'illustration).
Une aide-soignante propose de l'eau aux résidents d'un EMS (image d'illustration).photo: Gaëtan Bally/Keystone
La canicule a accru la surmortalité des seniors fin juin en Suisse. Deux régions ont été particulièrement touchées.
09.07.2026, 14:5109.07.2026, 14:51
Sermîn Faki

Journées étouffantes, nuits tropicales: dès le 17 juin, la Suisse a enchaîné les journées de forte chaleur, avec une succession de records de température. Cette première vague de l'année a entraîné une hausse importante des décès chez les personnes de plus de 65 ans.

Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), 175 seniors de plus que «prévu» sont décédés entre le 22 et le 28 juin. Cela représente une surmortalité de 16%.

Fortes disparités régionales

Toutes les régions n'ont pas été concernées de la même manière.

  • On enregistre la surmortalité la plus élevée sur l'Arc lémanique, qui regroupe les cantons de Genève, Vaud et du Valais. Au total, 44 décès de plus qu'attendu ont été recensés, une hausse de 23%.
  • La région Espace Mittelland (Berne, Neuchâtel, Jura, Soleure et Fribourg) affiche un niveau comparable, avec une surmortalité de 22%.
  • Le nord-ouest du territoire (Argovie, Bâle-Ville et Bâle-Campagne) se situe dans la moyenne nationale. A Zurich et en Suisse orientale, y compris aux Grisons, le nombre de décès n'a pas été significativement plus élevé que d'habitude.
  • En Suisse centrale, 123 personnes âgées sont décédées durant la dernière semaine de juin. Ce chiffre est supérieur à la moyenne, mais reste dans la marge de tolérance statistique. L'OFS ne parle donc pas de surmortalité. Il en va de même pour le Tessin, où 63 décès de seniors ont été enregistrés au cours de cette même semaine.
Cette ville européenne a battu son record absolu de chaleur

Des chiffres encore provisoires

La prudence demeure néanmoins de mise au moment d'interpréter ces données. D'une part, les annonces transmises à la Confédération accusent régulièrement un certain retard. D'autre part, les effets de la chaleur se manifestent souvent avec un décalage. Comme le rappelle Martina Ragettli, de l'Institut tropical et de santé publique suisse, une journée de forte chaleur peut encore provoquer des décès au cours des sept à dix jours suivants. Il faut donc s'attendre à ce que ces chiffres progressent encore.

On ne connaîtra qu'après coup le nombre réel de décès liés à la chaleur en 2026 en Suisse. Martina Ragettli et ses collègues publieront prochainement leur suivi à ce sujet. Outre les données de mortalité, leurs calculs prennent également en compte les relevés de température afin d'estimer combien de décès sont effectivement attribuables aux fortes chaleurs.

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