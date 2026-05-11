Des passagers aspergés de désinfectant après avoir débarqué à Tenerife Keystone

Hantavirus: une Française positive, 22 cas contacts

La ministre française de la Santé fait le point sur les citoyens de l'Hexagone rapatriés après l'évacuation du MV Hondius, aux Canaries.

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Une passagère française, rapatriée du bateau de croisière MV Hondius, a été testée positive à l'hantavirus, a annoncé lundi la ministre de la Santé Stéphanie Rist, faisant également état de 22 cas contacts identifiés. Sur les cinq Français rapatriés et placés à l'isolement à l'hôpital Bichat à Paris, l'état de santé d'une femme s'est «malheureusement dégradé cette nuit» et les «tests sont revenus positifs», a-t-elle dit sur France Inter.

Les cinq passagers «sont hospitalisés dans des chambres avec des flux d'air qui permettent d'éviter la contamination», «ils sont évidemment isolés dans cet hôpital et y resteront jusqu'à nouvel ordre», au minimum 15 jours, a-t-elle ajouté.

Concernant les cas contacts, elle a confirmé qu'une vingtaine de Français avaient été identifiés: huit parmi les passagers du vol du 25 avril entre Sainte-Hélène et Johannesbourg, qui «ont été mis à l'isolement rapidement», et 14 à bord du vol Johannesbourg-Amsterdam.

«Nous demandons à ces 14 passagers qu'ils nous contactent parce qu'il faut qu'on puisse renforcer l'isolement» Stéphanie Rist

Une croisiériste néerlandaise infectée par le virus et depuis décédée avait voyagé à bord du vol Sainte-Hélène-Johannesbourg. Elle était aussi brièvement montée à bord de l'avion pour Amsterdam, mais n'avait finalement pas voyagé à son bord.

La variante du virus détectée à bord du navire MV Hondius, l'hantavirus Andes, est une souche rare qui peut se transmettre d'homme à homme avec un délai d'incubation pouvant aller jusqu'à six semaines. (jzs/afp)