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Trafic CFF interrompu entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel

Le trafic ferroviaire sur la ligne entre Neuchâtel et Yverdon-les-Bains est interrompu pour cause de «dérangement à la ligne de contact», indiquent les CFF. La perturbation devrait durer jusqu'à 20 heures.

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Le trafic ferroviaire sur la ligne entre Neuchâtel et Yverdon-les-Bains est interrompu ce lundi depuis environ 17h30, indiquent les CFF.



En cause: Un dérangement à la ligne de contact. Les lignes IC5, IC51 et R13 sont concernées. Des retards et des suppressions sont à prévoir, mais des bus de remplacement devraient être mis en service promptement.

Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Olten, Aarau, Basel SBB, Zürich HB, St. Gallen circulent via Bern.

Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Neuchâtel circulent via Fribourg/Freiburg. La restriction devrait durer jusqu'à 20 heures environ. (dag)