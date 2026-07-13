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Trafic CFF interrompu entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel

Ils font du sexe dans un train CFF
Image: dr

Trafic CFF interrompu entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel

Le trafic ferroviaire sur la ligne entre Neuchâtel et Yverdon-les-Bains est interrompu pour cause de «dérangement à la ligne de contact», indiquent les CFF. La perturbation devrait durer jusqu'à 20 heures.
13.07.2026, 18:2713.07.2026, 18:31

Le trafic ferroviaire sur la ligne entre Neuchâtel et Yverdon-les-Bains est interrompu ce lundi depuis environ 17h30, indiquent les CFF.

En cause: Un dérangement à la ligne de contact. Les lignes IC5, IC51 et R13 sont concernées. Des retards et des suppressions sont à prévoir, mais des bus de remplacement devraient être mis en service promptement.

Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Olten, Aarau, Basel SBB, Zürich HB, St. Gallen circulent via Bern.

Grosse perturbation sur la ligne CFF Genève-Lausanne

Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Neuchâtel circulent via Fribourg/Freiburg. La restriction devrait durer jusqu'à 20 heures environ. (dag)

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