Un F-35 s'écrase (de nouveau) sur un porte-avions

Le couteux avion commandé par la Suisse a été le protagoniste d'un autre accident sur un porte-avions: une vidéo fuitée révélée ce week-end, dont l'authenticité a été confirmée par la marine, le montre s'écraser et prendre feu.

Ces derniers temps, l'avion furtif américain multiplie les bourdes. Pannes, accidents, crashs, la liste des épisodes peu glorieux impliquant le chasseur de cinquième génération est longue. Et un nouvel épisode vient tout juste de s'ajouter, sous la forme d'une vidéo fuitée publiée pendant le week-end.

On y voit un accident spectaculaire, survenu le 24 janvier dernier en mer de Chine à bord du porte-avions américain USS Carl Vinson.

La séquence est très claire. Un F-35 s'approche du navire, mais quelque chose ne fonctionne pas: le pilote crie «Wave off, wave off», ce qui signifie que l'avion abandonne une tentative d'atterrissage avant de faire demi-tour et réessayer, explique CNN. Trop tard: l'appareil tape violemment le pont, s’enflamme et glisse dans la mer.

Selon l'ancien officier de l'aviation australienne Peter Layton, le F-35 semblait avoir des problèmes de contrôle lors de son approche du porte-avions. «C'est vraiment, vraiment effrayant», a-t-il commenté. Sept personnes ont été blessées dans l'accident, dont le pilote, qui s'est éjecté de l'avion.

La marine confirme

La marine américaine a confirmé l'authenticité de la vidéo à CNN, mais elle n'a pas encore communiqué la cause du crash. Elle a également déclaré que les efforts avaient commencé pour sortir l'épave de l'avion furtif du fond de la mer.

Une photo de l'épave du F-35 après le crash. Image: Twitter

Ce n'est pas le premier crash du dispendieux avion de chasse en mer. Le 17 novembre dernier, un F-35 de l'armée britannique s’est écrasé en Méditerranée durant une mission de routine. Ejecté avant que l’avion ne tombe en mer, le pilote a été retrouvé vivant. (asi)