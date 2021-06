Suisse

interview watson

Ce 14 juin, elles dénoncent le sexisme en politique en Suisse



interview watson

«C'est une mal baisée!»: ce 14 juin, elles dénoncent le sexisme en politique

Vidéo: watson

On les insulte. On les attaque sur leur physique. Leur voix est «trop haute», leurs habits «trop colorés». On reformule leurs phrases ou on les menace quand elles prennent trop de place. Le sexisme et la violence font (toujours) partie du quotidien des politiciennes en Suisse.

Ce 14 juin, jour de la Grève des Femmes, les deux parlementaires Jacqueline de Quattro (PLR, Conseil national) et Céline Vara (Verte, Conseil des Etats) ont décidé de dénoncer ce qu'elles vivent au micro de watson. Pour qu'un jour, peut-être, le sexisme cesse. Notre interview vidéo.

Vidéo: watson

Ces articles peuvent aussi vous intéresser: Menacée de mort, Céline Vara est placée sous protection policière Link zum Artikel Bilan «misérable» pour la grève des femmes Link zum Artikel A l'Uni de Genève, les hommes exclus d'une assemblée féministe Link zum Artikel «Il n'est pas tolérable d'offrir un rabais aux violeurs!» Link zum Artikel