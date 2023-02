Nenad Stojanović analyse les résultats des élections cantonales de Zurich. keystone

Interview

Pourquoi la vague verte ne va pas déferler cette année à Berne

A Zurich, les élections cantonales ont marqué un recentrage politique qui met la gauche et la droite sur un pied d'égalité. Que cela représente-t-il pour les élections fédérales d'octobre prochain? Un politologue analyse.

Ce dimanche, à Zurich, les élections du législatif cantonal ont montré un léger recul de la gauche. Le Parlement cantonal penche toujours très légèrement de côté-ci du spectre politique grâce à une grande alliance de centre-gauche (PS, Verts, Vert'libéraux, évangéliques et gauche radicale), mais n'est plus qu'à un siège d'écart de la droite pour assoir sa majorité.

Autrement dit, le canton de Zurich s'est recentré. De manière quasi-mathématique. L'exécutif, qui ne change pas, est lui aussi équilibré: trois politiciens de droite (deux UDC et une libérale-radicale), trois de gauche (un vert, une socialiste, et un indépendant de centre-gauche) ainsi qu'une centriste.

Les élections zurichoises ont historiquement valeur de thermomètre pour les élections fédérales d'octobre qui suivent. Si l'actualité du printemps et de l'été peuvent encore faire bouger la balance, un recentrage après le virage à gauche des élections cantonales de 2019 semble se confirmer.

Nenad Stojanović, politologue à l'université de Genève, nous éclaire sur ce qui peut se passer ces prochains mois.

Nenad Stojanovic. Image: KEYSTONE

Que peut-on dire de ces élections zurichoises?

Nenad Stojanović: Elles ont montré une forte stabilité des partis politiques. La dernière fois qu'on a vu une telle constance d'une élection à l'autre à Zurich, c'était dans les années 1960. Le Conseil d'Etat ne bouge pas et les gains et les pertes de sièges au Parlement cantonal et de pourcentages de vote sont très marginaux.

Les Verts ont perdu trois sièges et le Centre en a gagné trois. Qu'en pensez-vous?

C'est pour le Parti écologiste, qui a perdu 1,5%, que le changement semble être le plus important. Mais il faut relativiser cela et le mettre en perspective avec 2019, lorsque les Verts ont gagné 5%. Par rapport à 2015, les écologistes ont donc tout de même progressé de 3,5%.

«Pour le Centre, cela montre que la stratégie de son président Gerard Pfister – la fusion avec le PBD et le changement de nom du parti – a fonctionné...»

...en tout cas dans la région urbaine zurichoise où le parti est plus libéral et moins marqué religieusement que dans certains cantons plus catholiques ou conservateurs. Les centristes ont aussi réussi à garder leur siège au Conseil d'Etat, faisant échouer les socialistes qui comptaient le leur voler et en dépassant même une sortante libérale-radicale.

Et que dire de l'UDC qui reste stable?

Au niveau rhétorique, l'UDC va dire qu'elle a gagné même si ce n'est qu'un petit siège. Il ne faut pas oublier que le parti agrarien reste affaibli à Zurich par rapport à la période entre 1999 et 2015, où il faisait en-dessus de 30%.

«L'UDC n'a pas réussi à remonter sa chute de 2019 et stagne à environ 25%»

Qu'est-ce que cela préfigure pour les élections fédérales d'octobre prochain?

Il est difficile de spéculer sur l'importance des résultats du canton de Zurich pour les élections fédérales. La Suisse est un pays plurilingue et il se passe beaucoup de choses en Romandie et dans des cantons périphériques.

«Mais si je dois faire un pronostic, je dirais que la vague verte de 2019 ne va pas se répéter»

Il est probable qu'il y ait une stagnation, voire une perte légère de sièges pour les Verts. C'était d'ailleurs aussi le cas dans l'autre élection cantonale de ce week-end, à Bâle-Campagne, un canton de taille moyenne. Il faut voir si les Vert'libéraux vont tirer cette dynamique à leur avantage pour progresser, comme hier à Zurich ou à Bâle-Campagne, ou si c'est le centre-droit qui en profitera.



Actuellement, au Conseil national, la gauche est environ à 35%. Suivant cette dynamique de réduction, pourrait-on voir un recul du camp rose-vert au Parlement en octobre prochain?

On peut dire que cela va être difficile pour la gauche de répéter ce qui s'est passé en 2019, si on se base sur les résultats des élections à Zurich et dans d'autres cantons. Encore une fois, cela concerne en particulier les Verts. Le PS semble être un peu plus stable.

«Le problème que je vois pour la gauche, ce n'est pas tant au Conseil national, mais à celui des Etats, où plusieurs sénateurs du PS et des Verts ne vont pas se représenter»

Là, c'est presque certain qu'il y aura des pertes pour ces deux partis, notamment pour des sièges des cantons de Soleure, de Saint-Gall, du Tessin et de Berne, où le PLR est en embuscade. Dans le canton de Vaud, le siège vert d'Adèle Thorens pourrait être récupéré par les socialistes.