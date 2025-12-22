On en sait plus sur l'intervention policière d'ampleur à Lausanne

Des policiers lourdement armés sont intervenus à Lausanne ce lundi. Image: KEYSTONE

Après la mise en place puis la levée d'un important dispositif policier ce lundi dans la capitale vaudoise, la police de Lausanne a communiqué davantage de détails sur les motifs de cette intervention.

C'est en fin de matinée que la police de Lausanne est intervenue, ce 22 décembre, à la rue de Mornex à Lausanne. Une femme d'une quarantaine d'années qui s'était vu refuser une prestation au Service des curatelles et tutelles professionnelles s'était retranchée dans un bureau avec un pistolet d'alarme. Suite à une négociation fructueuse avec la police, elle s'est délestée de son arme.

La quadragénaire a ensuite été acheminée en milieu hospitalier, a communiqué Samuel Nanchen, porte-parole de la police de Lausanne. L'intervention de la police qui a duré environ 2h00 s'est achevée vers 13h00, a-t-il précisé.

Les faits se sont déroulés dans ce bâtiment du chemin de Mornex, à Lausanne. Image: Google street view

Vingt policiers et une ambulance ont été mobilisés dans le cadre de cette intervention. Les forces de l'ordre ont rapidement pu confirmer que la population ne courait pas de danger. (mbr/ats)