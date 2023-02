Conseil fédéral: une majorité de la population veut une autre répartition

Une nouvelle répartition des sièges au Conseil fédéral. C'est le souhait d'une majorité de la population suisse, selon un sondage de Sotomo.

Une majorité de la population en Suisse souhaite une nouvelle répartition politique des sièges au Conseil fédéral. Le centre-gauche devrait gagner un siège au détriment du PLR et de l'UDC, selon un sondage Sotomo commandé par la NZZ am Sonntag.

Près de 59% des personnes interrogées sont favorables ou plutôt favorables à une modification de la composition du Conseil fédéral, selon le sondage dont dispose également Keystone-ATS. A l'inverse, seuls 35% désapprouvent un changement de la représentation des partis au gouvernement.

Les sondés qui se prononcent en faveur d'un changement souhaitent le plus souvent renforcer la gauche. Le scénario du sondage le plus populaire accorde un siège de plus au centre-gauche au Conseil fédéral au détriment du PLR et de l'UDC. Le deuxième cas de figure le plus populaire est celui où les Verts obtiennent un siège au détriment du PLR.

La composition du Conseil fédéral dépend entre autres de la formule magique, qui prévoit une clé de répartition de deux sièges pour chacun des trois partis les plus forts et d'un siège pour le quatrième parti. Actuellement, l'UDC, le PS et le PLR occupent chacun deux sièges au Conseil fédéral et le Centre un seul.

Le PS et les Verts veulent du changement

Comme les Verts sont devenus la quatrième force politique lors des élections fédérales de 2019, ils revendiquent un siège au gouvernement. Il n'est donc pas surprenant que 91% des personnes interrogées chez les Verts soutiennent une nouvelle composition du Conseil fédéral, contre 85% chez les Vert'libéraux.

Les électeurs du PS se prononcent également en faveur d'un changement - à 72%. Les électeurs du PLR sont opposés à une nouvelle composition. Une majorité souhaite conserver le modèle actuel. Au Centre et à l'UDC, les partisans et les opposants à une modification s'équilibrent à peu près.

L'institut de recherche privé Sotomo a interrogé du 24 au 26 janvier, à la demande de la NZZ am Sonntag, 1558 électeurs en Suisse. En octobre, les Helvètes choisiront leurs représentants au Conseil national et au Conseil des Etats. Le Parlement nouvellement constitué élira à son tour le Conseil fédéral en décembre. (sas/ats)