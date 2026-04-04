Le cerveau est un organe capricieux. Mais, avec les bons stimuli, il fonctionne beaucoup mieux. Image: Getty

Ses recherches sur le cerveau révèlent des choses étonnantes: il raconte

Musique, sport, alimentation, fatigue: nos décisions et nos performances mentales dépendent bien plus de notre corps que nous ne le pensons. Bent Freiwald explique ce que la recherche révèle sur notre cerveau et nos décisions.

Deborah Stoffel / ch media

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Bent Freiwald a étudié les sciences cognitives et travaille désormais comme journaliste. En 2025, il a publié le livre «Wer denkt, ist klar im Vorteil» (en français: «Celui qui réfléchit a clairement un avantage», aux éditions Kiepenheuer & Witsch, 301 pages). Il revient sur les mystères cachés de notre cerveau



De nos jours, nombreux sont ceux qui écoutent de la musique en travaillant, avec l'argument que cela leur permettrait de mieux se concentrer. Vous vous êtes penché sur le fonctionnement du cerveau. Cette affirmation résiste-t-elle à l'examen scientifique?

Bent Freiwald: C'est individuel, mais il existe des tendances neuroscientifiques claires.

«Fondamentalement, aucun cerveau ne ressemble à un autre, et c'est le principe même de la neurodiversité»

Chacun a des seuils et des limites différents. On peut néanmoins affirmer ceci: les rythmes rapides, comme la techno, distraient la majorité des gens davantage que les sons calmes. Le facteur le plus critique reste cependant le langage.

En quoi le chant nous perturbe-t-il lorsque nous réfléchissons?

Lorsque nous sommes assis devant notre ordinateur à rédiger des textes, ce sont précisément les zones du cerveau responsables du traitement et de la production du langage qui sont actives. Quand nous écoutons de la musique avec des paroles que nous comprenons, cet afflux entre en concurrence directe avec notre tâche.

«Le cerveau tente simultanément d'interpréter la chanson et de construire sa propre phrase. Cela ne fonctionne tout simplement pas bien.»

Le mieux, c'est une musique calme sans paroles, et idéalement pas sa chanson préférée. Nous associons généralement à cette dernière des émotions trop fortes qui nous éloignent du travail.

Vous-même avez écouté une playlist de jazz en boucle pendant la rédaction de votre livre. Pourquoi toujours la même chose?

Parce que cela finit par devenir un simple bruit de fond pour le cerveau. Il n'y a plus de surprises, plus de distraction. En même temps, cette routine envoie un signal au cerveau: «C'est l'heure de travailler.» Cela aide à entrer plus vite dans le bon état d'esprit. Pour les tâches automatisées qu'on doit simplement «expédier», la musique peut même être un soutien bienvenu.

L'activité physique est un autre thème de votre livre. Vous écrivez que le sport ne maintient pas seulement en forme, mais peut combattre les maladies psychiques parfois plus efficacement que les thérapies classiques. Pourquoi cette prise de conscience ne se généralise-t-elle que maintenant?

Je ne pense pas que cette réalité soit encore suffisamment répandue. Surtout en cas de dépression ou d'états anxieux, le sport est souvent encore perçu comme un «complément» sympathique, mais accessoire. Les personnes concernées entendent souvent des phrases comme: «Tu devrais te bouger un peu plus.» Ce n'est généralement pas dit de manière constructive, mais pour relativiser la maladie selon la logique: «Arrête de faire des histoires.» Mais c'est absurde, ce sont des maladies bien réelles.

Les données sont-elles sans équivoque?

Elles montrent une tendance claire. La conviction que le mouvement peut contribuer massivement à la guérison doit s'imposer de toute urgence. On a longtemps sous-estimé l'ampleur de cet effet.

«Dans un système de santé où de plus en plus de personnes souffrent de troubles psychiques, le mouvement est l'un des leviers thérapeutiques les plus puissants dont nous disposons»

Dans votre livre, vous remettez en question l'idée que les décisions se prennent uniquement dans la tête. Mais si ce n'est pas avec le cerveau, comment décidons-nous?

L'idée que l'être humain serait un être particulièrement rationnel est un mythe que nous aimons entretenir. La recherche en neurosciences montre pourtant que tout notre organisme participe à la réflexion. Des études ont permis de démontrer que certains signaux corporels, comme une légère transpiration, apparaissent bien avant que notre conscience réalise qu'il y a une raison de s'agiter.

«Notre corps anticipe les événements avant qu'ils n'atteignent notre conscience»

Cela ressemble au classique «instinct». Est-ce plus que du simple ésotérisme?

Il n'est pas nécessaire de l'appeler «instinct». Scientifiquement, on parle d'intéroception, soit l'écoute de son propre corps.

«Notre corps envoie constamment des signaux, mais nous avons simplement désappris à les entendre. J'ai moi-même dû apprendre à le faire.»

Avant, j'ignorais les réactions de stress corporelles. Aujourd'hui, je remarque immédiatement quand mon front est tendu ou que ma respiration devient superficielle. Le cerveau dit: «Continue à travailler!», mais le corps signale depuis longtemps déjà le dépassement de ses limites. Prendre ces signaux discrets au sérieux est l'une des leçons les plus importantes pour le quotidien.

L'alimentation est un facteur souvent sous-estimé dans nos décisions. Vous citez une étude célèbre sur des juges. Quel rapport y a-t-il entre le repas de midi et la sévérité des peines?

C'est une étude fascinante et en même temps inquiétante. Des chercheurs ont analysé si des détenus avaient davantage de chances d'être libérés conditionnellement lorsque les juges venaient de manger. Le résultat était sans appel: après la pause, la probabilité d'obtenir un jugement clément était nettement plus élevée.

«Les juges affamés semblaient plus sévères et moins disposés à effectuer des arbitrages complexes»

On sait aujourd'hui qu'il y avait d'autres raisons aux décisions des juges, comme l'ordre de passage des affaires. Mais cette étude a lancé un débat important: dans un état d'épuisement, nous avons tendance à emprunter la voie de la moindre résistance. Des études montrent, par exemple aussi, que les médecins en fin d'une longue garde prescrivent plus facilement des antibiotiques inutiles, parce que c'est plus rapide que d'expliquer longuement au patient pourquoi il n'en a pas besoin.

Notre volonté est-elle donc biologiquement conditionnée?

Exactement. La volonté a souvent moins à voir avec le simple «vouloir» qu'avec l'état actuel du corps. Quand nous dormons mal ou que nous avons faim, notre autocontrôle diminue massivement. Il devient alors plus difficile d'aller faire du sport ou de préférer le repas sain à la pizza.

«La volonté est une ressource limitée, gouvernée par des facteurs externes, comme le sommeil et la glycémie»

Lorsqu'on parle de substances, l'alcool est souvent considéré comme un accélérateur de créativité. De nombreux auteurs et compositeurs ne jurent que par leur verre de vin en écrivant. S'agit-il d'une illusion?

Dans une certaine mesure, oui. Il existe certes des indications d'une infime fenêtre temporelle après le premier verre, durant laquelle le cerveau, légèrement désinhibé, génère des impulsions créatives.

«Mais cette fenêtre se referme extrêmement vite»

Dès que l’on continue à boire, les transmissions de signaux dans le cerveau ralentissent. On ne devient pas plus créatif, on devient plus somnolent. J'affirme que la grande majorité des artistes seraient au moins aussi bons, sinon meilleurs, sans alcool. L'alcool est une drogue populaire dotée d'une longue histoire, mais d'un point de vue purement cognitif, il nous freine plutôt qu'il ne nous stimule.

Peut-on parfois faire fi des connaissances scientifiques?

C'est extrêmement important pour moi. Je ne vis pas moi-même selon un plan de «Longevity» strict, dans lequel chaque minute serait dédiée à la maximisation de l'espérance de vie. On a le droit d'être déraisonnable.

«Il faut trouver un équilibre entre ce que dit la science et ce qui nous fait du bien. Vouloir tout faire parfaitement ne génère que du stress supplémentaire»

Les réseaux sociaux constituent un facteur de stress massif de notre époque. Beaucoup comparent l'effet d'Instagram et de TikTok à celui des drogues dures. Le cerveau est-il sans défense face à cela?

Le débat public est souvent trop simpliste sur ce point. On ne parle que de dopamine, comme si les réseaux sociaux étaient de la cocaïne. C'est trop réducteur. Chez les jeunes, il s'agit bien davantage de besoins sociaux: rester en contact, chercher de la reconnaissance, faire partie du groupe de pairs. Ce besoin d'appartenance a toujours existé dans chaque cour d'école, même sans téléphone portable.

Pourtant, nous y passons souvent plus de temps que ce qui nous est bénéfique. Où se situe la frontière avec l'addiction?

La recherche est étonnamment complexe sur ce point. Fait intéressant, des études montrent que les effets négatifs ne touchent pas seulement ceux qui passent un temps excessif en ligne, mais aussi ceux qui n'y sont pas du tout. Celui qui reste complètement en dehors perd le contact avec les discours sociaux de son groupe d'âge.

«L'effet positif revient à ceux qui en font un usage modéré»

Comment y parvenir lorsque les plateformes sont programmées pour nous rendre accros?

C'est le problème central. En ce moment, nous rejetons toute la responsabilité sur les parents et les jeunes. Nous nous demandons constamment ce qu'il faut interdire. Nous parlons beaucoup trop peu de la manière dont on pourrait réguler les plateformes elles-mêmes, afin que ces mécanismes d'addiction n'aient pas autant de prise. Ce sera le grand débat des prochaines années.

A la lecture de votre livre, on pourrait croire que la vie était cognitivement plus saine il y a 100 ans: moins de distractions, plus de mouvement, une alimentation naturelle. Pourquoi vivons-nous pourtant plus longtemps aujourd'hui?

C'est presque exclusivement le mérite de la médecine moderne. Nous avons largement vaincu la mortalité infantile et pouvons aujourd'hui traiter les maladies bien plus efficacement. Notre mode de vie, en revanche, représente plutôt un risque par rapport à avant: nous bougeons trop peu et consommons trop de sucre.

«Sans les progrès médicaux, notre âge moyen serait aujourd'hui probablement inférieur à celui d'il y a 100 ans»

Ce que nous pouvons mieux exploiter aujourd'hui, ce sont les structures sociales. Les grandes villes et les offres culturelles nous prodiguent des échanges extrêmement précieux pour le cerveau.

Quelles conclusions personnelles avez-vous tirées de vos recherches? Avez-vous modifié vos propres habitudes?

J'ai radicalement transformé ma routine du petit-déjeuner. Ce n'est plus pour moi une question de discipline, mais une habitude bien ancrée: yaourt, noix, fruits. Comme j'ai toujours les ingrédients à la maison, je n'ai plus à prendre de décision le matin. Cela économise de l'énergie mentale pour le reste de la journée.

Y parvenez-vous même dans les périodes de stress?

C'est le grand défi. L'année dernière a été extrême pour moi: publication d'un livre, tournée de lectures, une grande enquête, et en plus une urgence familiale privée. Dans ces phases, ne pas abandonner les bonnes habitudes me reste encore difficile. Mais j'ai appris à être indulgent avec moi-même.

Indulgent, dans quel sens?

Quand j'ai passé toute la journée à l'hôpital, je ne me mets pas à cuisiner sainement le soir. Nous commandons une pizza et c'est parfaitement acceptable. Dans ces moments-là, il est plus important d'éliminer un facteur de stress que de maintenir le régime parfait.