Des soldats suisses ont été déployés près de la mairie de Zvecan, au Nord du Kosovo. Keystone

Interview

Emeutes au Kosovo: «La sécurité des soldats suisses est une priorité»

Plusieurs émeutes ont émaillé le Nord du Kosovo ces jours. L'armée suisse est engagée sur place. Sa mission? Maintenir la paix. Que risquent-ils? Interview.

Lundi, au moins 25 membres de la Kfor (Force pour le Kosovo) ont été blessés dans le Nord du Kosovo lors de violents affrontements avec des manifestants serbes qui demandent le retrait de maires albanais. La Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance autoproclamée en 2008, ce qui entraîne régulièrement des tensions.

Rappelons que des militaires suisses sont aussi engagés dans la région, leur mission? Maintenir la paix. Mais au vu des récents événements, nous avons demandé à Daniel Seckler de Swissint, l'organe en charge des 195 hommes et femmes engagés au sein de la Swisscoy pour le Kosovo, ce que la situation impliquait pour les militaires suisses.

Redoutez-vous de voir des militaires suisses blessés au Kosovo?

Au Centre de compétences Swissint à Stans-Oberdorf (NW), les membres de la Swisscoy sont préparés et formés de manière intensive à leur mission au Kosovo. Il s'agit notamment d'une formation sur la situation actuelle dans la zone et sur la manière de réagir en cas de tensions politiques ou ethniques.



«Ils possèdent donc les connaissances nécessaires pour exécuter leurs missions, évaluer et réduire les risques, même en cas d'aggravation de la situation»

Bien entendu, la sécurité des soldats est une priorité absolue et passe avant les besoins opérationnels.



Scène de violences dans le Nord du Kosovo. keystone

Comment sont équipés les militaires suisses et dans quelle mesure auraient-ils le droit de faire usage de leur arme?

Les membres de la Swisscoy sont armés d'un pistolet ou d'un fusil d'assaut ainsi que d'un spray irritant pour se protéger. Ils peuvent faire usage de leur arme en cas de légitime défense ou d'aide à la légitime défense. Dans ce cas, ils doivent toujours utiliser le moyen le plus doux.

Comment savent-ils quels moyens employer?

Dans le cadre de la préparation à l'engagement au Centre de compétences Swissint, les militaires sont formés à l'utilisation de l'arme. Les bases théoriques et pratiques sont transmises à cette occasion – notamment à l'aide de scénarios réalistes et intensifs qui transmettent les règles d'engagement.

Au vu des événements récents, est-ce que des militaires suisses pourraient être exposés à des violences?

La Kfor, la Swisscoy ainsi que le Centre de compétences Swissint, à Stans-Oberdorf, suivent et évaluent en tout temps la situation sécuritaire au Kosovo afin de pouvoir réagir.



«La sécurité des militaires au Kosovo est une priorité absolue et pour le moment, rien n'indique qu'elle ne soit pas garantie»

Pourtant, on a vu des heurts près des mairies au Nord du Kosovo. Les soldats suisses n'ont pas pour tâche de les défendre?

Non, ce n'est pas l'une de leurs missions. Les soldats de la Kfor qui sont engagés dans les événements actuels au nord du Kosovo font partie d'une unité de la mission qui est spécialement formée pour disperser les rassemblements de personnes. La Suisse n'assume aucune tâche dans ce domaine.



Des soldats suisses, le 30 octobre 2019, dans les rues de Prizren, au Kosovo. Image: KEYSTONE

Alors quelles sont les missions des militaires suisses?

Les membres de la Swisscoy font partie de la Kfor multinationale et sont assignés à collaborer avec cette mission. Ils fournissent des prestations au profit de la Kfor et de ses principales missions:

«Garantir un environnement sûr et stable ainsi que la liberté de mouvement pour toutes les personnes au Kosovo»

Les soldats suisses remplissent entre autres des tâches au sein des Liaison and Monitoring Teams (LMT).



Et plus précisément qu'est-ce que cela signifie?

Ces équipes mènent entre autres des entretiens avec la population locale ou les autorités afin d'obtenir des informations qui permettent à la Kfor d'évaluer la situation sécuritaire sur place. Elles patrouillent dans leurs zones de responsabilité, observent et rapportent leurs constatations lors d'événements.

En outre, des militaires suisses sont engagés dans le domaine du génie ou comme officiers d'état-major à l'échelon des commandements régionaux et du quartier général de la Kfor. La Swisscoy fournit, par ailleurs, des prestations dans le domaine des soins médicaux, de la logistique pour les transports routiers et aériens ainsi qu'en faveur de la police militaire et de l'élimination des munitions non explosées.