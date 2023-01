Le Kosovo veut davantage de soldats suisses

L’armée suisse participe à la Kosovo Force depuis octobre 1999, d'abord en tant que compagnie logistique non armée, puis elle a adapté ses tâches et ses effectifs aux besoins du groupe.

Gel en Suisse romande: «La bise va venir accentuer le froid»

Quelques jours à peine après une période exceptionnellement douce, le mercure a brutalement plongé cette nuit: jusqu'à -8°C ont été mesurés en plaine. Cet écart est-il normal? Le froid est-il là pour rester? Le point avec Christophe Salamin, météorologue chez MétéoSuisse.

Nous avons tous été surpris par le froid en sortant dans la rue ce jeudi matin. Est-ce normal?

Le mercure est tombé très bas cette nuit, les valeurs mesurées étaient inférieures à la norme. A cette période de l'année, les températures moyennes sur le plateau oscillent entre -1 et -2°C. Or cette nuit, il a fait -8,7°C à Payerne (VD), -6,1°C à Genève et -10°C à Delémont. Les températures étaient donc nettement plus basses par rapport aux valeurs moyennes, se situant jusqu'à 8°C degrés en dessous.