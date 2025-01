Le Suisse mort en prison en Iran aurait photographié un site militaire

Elle avait indiqué que l'homme avait 64 ans, dont l'identité n'a pas été dévoilée, «voyageait en Iran en tant que touriste et n'avait plus de domicile en Suisse depuis près de 20 ans». Il habitait dernièrement en Afrique australe. (ats)

Asghar Jahangir n'a pas révélé des informations sur l'identité de l'homme, mais a précisé qu'il «était né en Namibie» et «était ressortissant suisse». «Il a été accusé d'avoir pris des photos de zones militaires interdites et de collaborer avec des gouvernements hostiles, et a été transféré en prison», a-t-il ajouté.

Voici les destinations préférées des Suisses pour les vacances

Vous n'avez pas encore choisi votre destination pour cette année? Voici celles que les Suisses préféreront en 2025, selon les agences de voyages. Peut-être que cela vous inspirera ou vous fera fuir.

Où est-ce que les Suisses voyageront en 2025? Les classiques, tels que l'Espagne, l'Italie, la Grèce et l'Asie du Sud-Est, jouiront toujours d'une grande popularité. Mais des destinations plus exotiques, notamment en Afrique et dans le Grand Nord de l'Europe, sont de plus en plus prisées.