Illumove a été créée en 2019 et enregistrée à l'Innovation Park de l'EPFL. Image: EPFL / Jamani Caillet

Une start-up romande au cœur d'un scandale militaire irano-américain

Le cofondateur d'une start-up de l'EPFL a été arrêté à Milan. Il aurait exporté illégalement en Iran une technologie sensible à l'origine de la mort de trois militaires américains.

Un citoyen iranien, co-fondateur d'une start-up enregistrée à l'Innovation Park de l'EPFL à Lausanne, a été arrêté lundi à Milan (I) sur demande des Etats-Unis. Le Département américain de Justice (DoJ) l'accuse d'avoir, avec un complice, exporté illégalement une technologie américaine en Iran, via une société écran en Suisse.

«Aujourd'hui, le Département de Justice a inculpé, et nos partenaires étrangers ont placé en détention, [un homme], que nous accusons d'avoir fourni une technologie sensible utilisée par l'armée iranienne pour tuer trois militaires américains en Jordanie au début de l'année», a déclaré le procureur général Merrick B. Garland, cité lundi dans un communiqué du DoJ.

Selon ce document, cet homme de 38 ans est le fondateur et le directeur de la société iranienne San'at Danesh Rahpooyan Aflak co. (SDRA) qui fabrique des modules de navigation utilisés dans le programme de drones militaires du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Les Etats-Unis considèrent le CGRI comme une organisation terroriste.

Sanctions américaines

Un homme de 42 ans, binational irano-américain, établi aux Etats-Unis, a également été arrêté dans le cadre de cette affaire. Actuellement employé par un fabricant de microélectronique basé au Massachusetts et ayant auparavant fondé une société spécialisée dans les capteurs portables, il aurait conspiré avec le premier accusé pour contourner les sanctions américaines et fournir à l'Iran, – en particulier à la compagnie SADR -, des biens, des services et des technologies américaines.

«En raison des lois américaines restreignant les exportations vers l'Iran, [le premier accusé] a créé une société écran en Suisse, Illumove SA, pour la SDRA» écrit le DoJ. Par l'intermédiaire de cette start-up vaudoise, les deux complices ont conclu un contrat avec l'employeur actuel du second accusé «pour développer un mécanisme d'évaluation des composants électroniques» produits par cette société américaine. Ils ont ensuite «fait en sorte que des biens, des services et des technologies d'origine américaine soient transférés en Iran, par l'intermédiaire d'Illumove, au profit de la SDRA.»

Attaque de drone

Le 28 janvier dernier, une attaque de drone sur une base américaine en Jordanie a fait trois morts et plus de 40 blessés. Selon le FBI, le système de navigation de cet engin avait été fabriqué par la SDRA.

Illumove a été créée en 2019 et enregistrée à l'Innovation Park de l'EPFL, indique la plateforme de données économiques Moneyhouse. Le co-fondateur de la start-up vaudoise indique sur sa page LinkedIn avoir effectué une formation en télédétection à l'EPFL en 2015-2016, et avoir débuté un postdoc dans cette haute école en 2019. (ats)