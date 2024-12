L'Ukraine renforce son arsenal de missiles

L'Ukraine renforce son arsenal avec ce missile très spécial

L'Ukraine développe de nouvelles armes, dont un modèle récemment dévoilé de missile capable d'atteindre une portée de 300 kilomètres.

Thomas Wanhoff / t-online

L'Ukraine développe toujours plus de missiles dans l'objectif de réduire sa dépendance vis-à-vis des livraisons étrangères et d'adapter ses équipements aux besoins spécifiques de son armée. Ainsi, la semaine dernière, le président Volodymyr Zelensky a présenté une série de nouvelles technologies militaires. Bien qu'il ait mentionné un nouveau drone, aucun détail n'avait été fourni à ce sujet.

Cependant, des informations viennent d’être révélées sur un nouveau missile appelé Ruta, conçu pour compléter les missiles Palianytsia et Peklo. Ce missile a été développé par Destinus, une start-up fondée par l'ingénieur russe Mikhail Kokorich, qui a fui la Russie pour l'Ukraine en raison du régime de Vladimir Poutine. Selon le site militaire Defense Express, Destinus fournit déjà des équipements capables d'atteindre des cibles à une distance de 2000 kilomètres. Bien qu'aucun prix n'ait été communiqué, le missile Ruta serait produit à moindre coût. De premières descriptions évoquent également un drone associé qui pourrait atterrir grâce à un parachute après une mission de reconnaissance.

Le développement de ce nouveau missile a commencé au début de l'année. Selon Defense Express, il possède une portée de 300 kilomètres et peut être utilisé pour des missions de reconnaissance ou des attaques, grâce à une ogive explosive qu'il transporte. Il est propulsé par un moteur à réaction.

Voici à quoi devrait ressembler de missile. Image: DR

Le prototype a été présenté pour la première fois en juin dernier lors du salon Eurosatory. Depuis, il aurait passé plusieurs tests avec succès et devrait être opérationnel dès l'année prochaine. Ce missile pourrait transporter des charges explosives pesant jusqu’à 10 kilogrammes et atteindre une vitesse de 800 km/h, ce qui complique son interception par la défense antiaérienne russe.

Une alternative aux armes occidentales

L'Ukraine s'appuie sur ses propres développements en matière de missiles en raison des limitations des armes occidentales à longue portée, qui sont souvent fournies en petites quantités et assorties de restrictions d’utilisation. Ces dernières, comme les missiles ATACMS des États-Unis ou les missiles de croisière Storm Shadow et Scalp du Royaume-Uni et de la France, ont toutefois récemment vu certaines de leurs restrictions assouplies. Le stock de missiles et de missiles de croisière de la Russie reste toutefois largement supérieur à celui de l'Ukraine.

Le prototype de Ruta a été présenté en juin. Image: DR

Lors de sa présentation des nouveaux modèles, Zelensky a annoncé que le missile-drone Peklo, avec une portée de 700 kilomètres, avait accompli avec succès sa première mission de combat. Il a également évoqué une version améliorée du missile anti-navire Neptune.

«Le missile longue portée Neptune deviendra bientôt une réalité terrifiante pour les occupants» Zelensky

Ce missile, conçu par l'Ukraine, avait été utilisé en avril 2022, peu après le début de la guerre, pour couler le croiseur russe Moskva. Depuis cet événement marquant, l'Ukraine a continué à perfectionner cette arme.

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)