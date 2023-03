«La Confédération ne dispose que de la compétence d'édicter des règles en matière de droit pénal pour agir en matière d'interdiction de se dissimuler le visage. Or l'objectif premier n’est pas de sanctionner, mais bien de garantir la sécurité et l'ordre publics, et plus largement, le «vivre ensemble»

Les contrevenants seront passibles d'une amende d'ordre de 1000 francs. Le gouvernement a décidé que la mise en oeuvre se fera au moyen d'une nouvelle loi et non d'une modification du code pénal.

Plusieurs exceptions ont été décidées. Il sera possible de se couvrir le visage dans les avions, les locaux consulaires ou diplomatiques et les lieux de culte. Ainsi que lors de manifestations, sous condition et si les autorités le permettent.

Voici les Unis les plus chères de Suisse et ça risque de changer en Romandie

Trouver un appart en Suisse va devenir un cauchemar, selon cette étude

Il sera de plus en plus difficile de trouver un appartement en Suisse ces prochaines années. Le pays fonce vers une pénurie majeure et, en attendant, les loyers continuent de monter. Voici les causes, et les cantons les plus touchés.

Dans trois ans, il manquera plus de 50 000 appartements en Suisse, soit le nombre de logements que compte la ville de Lucerne. C'est le constat alarmant formulé dimanche par la NZZ Am Sonntag, sur la base des calculs d'une société de conseil immobilier.