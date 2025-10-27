Valence, France, 14 octobre, 2024. Image: afp/Hans Lucas

«Le Conseil fédéral dit aux jeunes musulmanes: Portez un burkini!»

Auteure d'un postulat opposé au voile à l'école, la conseillère aux Etats Marianne Binder (Centre/ZH) en veut au Conseil fédéral pour sa réponse, rendue la semaine dernière. Pendant ce temps, ONU Femmes fait une promotion controversée de l'égalité entre les sexes avec des photos de femmes en burqa et de fillettes voilées.

On peut parler d’un dialogue de sourd. Marianne Binder invoquait l’égalité des droits entre l’homme et la femme inscrite à l’article 8 de la Constitution fédérale. Le Conseil fédéral lui répond par l’article 15 garantissant la liberté de conscience et de religion.

Dans un postulat déposé en 2022, approuvé par la Chambre basse du Parlement fédéral, l’ex-conseillère nationale zurichoise du Centre, élue aux Etats en 2023, demandait au gouvernement de se prononcer dans un rapport sur la possibilité légale d’interdire «les pièces vestimentaires qui discriminent les filles musulmanes».

C’est non, comme on l’a appris le 22 octobre dans la réponse de 32 pages du Conseil fédéral. Rappelant le principe de la neutralité de religion et de croyance de l’Etat, considérant que les vêtements en question, le voile et le maillot de bain intégral, ou burkini, n’entravent pas la scolarité des élèves musulmanes qui les portent, il ne convient pas de les prohiber.

Non seulement une telle interdiction contreviendrait à la liberté religieuse, une matière où les parents ont leur mot à dire, mais elle ne serait pas non plus conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui autorise le port du voile chez les élèves, pour peu qu’il ne complique pas leur parcours scolaire, arguent les sept sages. Autrement dit, une modification constitutionnelle serait nécessaire pour prononcer une interdiction, selon le gouvernement.

Marianne Binder n’est pas seulement déçue. Elle est fâchée. Elle a l’impression que le Conseil fédéral feint de ne pas comprendre ses arguments.

«Mon postulat était justement rédigé de manière à ne pas faire de ce débat une question religieuse, mais une question d’égalité entre les sexes, le voile et le maillot de bain intégral étant des signes d’infériorité de la femme, cette prescription ne s’adressant pas ni aux garçons ni aux hommes» Marianne Binder, conseillère aux Etats (Centre/ZH)

Le Conseil fédéral ne semble pas ignorer l’aspect objectivement sexiste de ces accessoires, mais il s’en tient, là encore, à la liberté religieuse et renvoie à une étude selon laquelle le port du voile participe aussi, en Occident, d’un processus d’émancipation vécu comme tel par une partie des adolescentes musulmanes. Cette subjectivité ne pouvant valoir chez des fillettes.

Dans sa conclusion, le gouvernement relativise le port du maillot de bain intégral, dit aussi burkini, lors des heures de piscine.

«Le but des cours de natation et d’apprendre à nager; ce but peut être atteint indépendamment de la tenue» Le Conseil fédéral

Le gouvernement poursuit:

«A l’heure actuelle, les parents de jeunes enfants ont de plus en plus l’habitude d’habiller les petits enfants avec des maillots de bain intégraux pour les protéger des puissants rayons UV, et non pour des motifs religieux, de sorte que les enfants sont déjà habitués à ce type de maillot de bain qui sera considéré comme tout à fait normal par la jeune génération.» Le Conseil fédéral

Il ajoute :

«Les mêmes raisons climatiques font que les enfants sont aussi habitués, du moins durant l’été, à ne pas sortir de chez eux sans couvre-chef. En revanche, les conflits de loyauté entre les attentes de l’école et celles des parents peuvent nuire considérablement au bien de l’enfant. » Le Conseil fédéral

Ces justifications font bondir Marianne Binder:

«Portez un burkini! Voilà ce que le Conseil fédéral dit aux jeunes musulmanes» Marianne Binder, conseillère aux Etats (Centre/ZH)

Le présent débat suisse sur le voile à l’école fait penser à celui qui avait agité la France au début des années 2000, avant l’adoption de la loi interdisant aux élèves le port de signes religieux ostensibles. De la même manière que le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), en France, avait critiqué cette loi au nom d’une approche dite libérale, la Commission fédérale contre le racisme (CFR) s’était opposée, sept ans plus tard, à l’interdiction du voile dans les écoles suisses.

Pour Marianne Binder:

«Le Conseil fédéral manque de courage dans ce dossier» Marianne Binder, conseillère aux Etats (Centre/ZH)

Comme la conseillère aux Etats zurichoise, de plus en plus de militants en lutte contre l’islamisme, invoquent non plus la laïcité pour demander l’interdiction du voile à l’école, mais l’égalité hommes-femmes. Ces militants accusent les néoféministes, pourtant promptes à combattre le patriarcat, de baisser pavillon face au voile scolaire.

Le Collectif contre l’islamophobie en Europe (CCIE) salue l’avis rendu par le Conseil fédéral au postulat de Marianne Binder. Le CCIE est l’hériter du CCIF dissous par le gouvernement français en 2020 peu après l’assassinat de Samuel Paty pour «des liens étroits avec des tenants d’un islamisme radical invitant à se soustraire à certaines lois de la République».

Place à l'UDC?

Il n’est pas impossible que les autorités fédérales, l’exécutif comme le législatif, après avoir renoncé à légiférer contre le port du voile intégral dans l’espace public, laissent l'UDC faire la «basse besogne». Marianne Binder le déplore:

«C'est ce que je ne voulais justement pas, car mon propos n’est pas de stigmatiser une religion, mais de défendre une réelle égalité entre les femmes et les hommes dès le plus jeune âge»

Le conseiller national tessinois apparenté UDC, Lorenzo Quadri, a déposé en mars dernier une motion demandant au Conseil fédéral de légiférer dans les termes suivants: «La Suisse doit, comme l’Autriche, interdire le port du voile musulman aux jeunes filles de moins de 15 ans.» Le gouvernement a recommandé le rejet de la motion.