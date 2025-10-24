La boîte à biscuits est disponible chez Migros au prix de 9,95 francs. image: watson

Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»

Une boîte de biscuits de la Migros fait actuellement le buzz. En y regardant de plus près, on remarque tout de suite quelque chose d’étrange, un détail qu’on ne voit nulle part ailleurs.

Cette boîte de biscuits a, en effet, un petit quelque chose de très particulier. Le renne du Père Noël a soudainement… cinq pattes. Oui, cinq. Ce fail est en vente chez Migros pour 9,95 francs, raconte Blick.

La porte-parole de Migros, Sarah Reusser, nous a expliqué que 10 776 exemplaires de cette boîte avaient été commandés en Asie. La chaîne, qui n’a pas précisé si le design avait été créé à l’aide de l’intelligence artificielle – coutumière de la multiplication des membres –, reconnaît néanmoins:



«De toute évidence, personne n’a remarqué cette erreur»

Avec ce renne, le Père Noël se déplace très rapidement! image: watson

Et la porte-parole d'ajouter de s'amuser:

«Un renne à cinq pattes est forcément plus rapide, il livrera nos produits encore plus efficacement!»

Quant à savoir si cette erreur entraînera une baisse de prix, rien n’est encore décidé:

«Peut-être que cette boîte deviendra carrément un objet culte, un petit défaut de production qui la rend unique!» Sarah Reusser, porte-parole de Migros, à Blick

Jeter ces boîtes? Hors de question. Migros dit étudier plusieurs options pour leur donner une seconde vie:

«Que ce soit en promo, comme produit phare dans un outlet, ou peut-être même pour une bonne cause? L’histoire de cette boîte est loin d’être terminée.» Sarah Reusser, porte-parole de Migros, à Blick

watson fait mieux que Migros et sa 5ème jambe

Nous, chez watson, on voit encore plus de potentiel dans cette boîte à biscuits. Voici donc cinq nouvelles versions, créées cette fois-ci (officiellement) grâce à l’intelligence artificielle…



En hommage aux origines orientales de Saint Nicolas (il est né en Turquie avant que ses reliques ne parviennent en Europe). image: watson/chatgpt

Certainement pour lutter contre le froid mordant. Mais quel noble cru se cache là? Image: watson/chatgpt

Santa Baby! En mode Miami. Image: watson/chatgpt

Sport d'hiver vous dites? Que nenni. image: watson/chatgpt

Voici qui ancre définitivement le père Noël en Suisse. Certes, il ira moins vite, mais Marguerite a deux cloches. Image: watson/chatgpt

