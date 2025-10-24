assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Migros

Migros fait une erreur gênante avec ses biscuits de Noël

La boîte à biscuits est disponible chez Migros au prix de 9,95 francs.
La boîte à biscuits est disponible chez Migros au prix de 9,95 francs. image: watson

Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»

Une boîte de biscuits de la Migros fait actuellement le buzz. En y regardant de plus près, on remarque tout de suite quelque chose d’étrange, un détail qu’on ne voit nulle part ailleurs.
24.10.2025, 09:0824.10.2025, 09:54
Flavia Kälin
Raphael Bühlmann
Raphael Bühlmann

Cette boîte de biscuits a, en effet, un petit quelque chose de très particulier. Le renne du Père Noël a soudainement… cinq pattes. Oui, cinq. Ce fail est en vente chez Migros pour 9,95 francs, raconte Blick.

La porte-parole de Migros, Sarah Reusser, nous a expliqué que 10 776 exemplaires de cette boîte avaient été commandés en Asie. La chaîne, qui n’a pas précisé si le design avait été créé à l’aide de l’intelligence artificielle – coutumière de la multiplication des membres –, reconnaît néanmoins:

«De toute évidence, personne n’a remarqué cette erreur»
Avec ce renne, le Père Noël se déplace très rapidement!
Avec ce renne, le Père Noël se déplace très rapidement! image: watson

Et la porte-parole d'ajouter de s'amuser:

«Un renne à cinq pattes est forcément plus rapide, il livrera nos produits encore plus efficacement!»

Quant à savoir si cette erreur entraînera une baisse de prix, rien n’est encore décidé:

«Peut-être que cette boîte deviendra carrément un objet culte, un petit défaut de production qui la rend unique!»
Sarah Reusser, porte-parole de Migros, à Blick
blick

Eux aussi sont uniques 👇

23 sapins de Noël créés par de vrais paresseux

Jeter ces boîtes? Hors de question. Migros dit étudier plusieurs options pour leur donner une seconde vie:

«Que ce soit en promo, comme produit phare dans un outlet, ou peut-être même pour une bonne cause? L’histoire de cette boîte est loin d’être terminée.»
Sarah Reusser, porte-parole de Migros, à Blick

watson fait mieux que Migros et sa 5ème jambe

Nous, chez watson, on voit encore plus de potentiel dans cette boîte à biscuits. Voici donc cinq nouvelles versions, créées cette fois-ci (officiellement) grâce à l’intelligence artificielle…

En hommage aux origines orientales de Saint Nicolas (il est né en Turquie avant que ses reliques ne parviennent en Europe).
En hommage aux origines orientales de Saint Nicolas (il est né en Turquie avant que ses reliques ne parviennent en Europe).image: watson/chatgpt

Certainement pour lutter contre le froid mordant. Mais quel noble cru se cache là?
Certainement pour lutter contre le froid mordant. Mais quel noble cru se cache là?Image: watson/chatgpt

Santa Baby! En mode Miami.
Santa Baby! En mode Miami.Image: watson/chatgpt

Sport d'hiver vous dites? Que nenni.
Sport d'hiver vous dites? Que nenni. image: watson/chatgpt

Kuh Santa
Voici qui ancre définitivement le père Noël en Suisse. Certes, il ira moins vite, mais Marguerite a deux cloches. Image: watson/chatgpt
Plus d'articles sur la Migros
Migros baisse les prix de la viande et ça énerve
5
Migros baisse les prix de la viande et ça énerve
de Chantal Stäubli
Ces Genevois volent Migros «sans aucun scrupule»
1
Ces Genevois volent Migros «sans aucun scrupule»
Migros et Coop empochent jusqu'à 113% de marge sur l'alimentaire
3
Migros et Coop empochent jusqu'à 113% de marge sur l'alimentaire
de Harold Unterlerchner
Temu dépasse Migros et c'est «très inquiétant»
6
Temu dépasse Migros et c'est «très inquiétant»
de Harold Unterlerchner

Traduit de l'allemand par hun

Thèmes
Des idées de cadeaux de Noël chers et inutiles
1 / 20
Des idées de cadeaux de Noël chers et inutiles
Le Cyberquad Tesla pour enfant à 1900$
partager sur Facebookpartager sur X
Voici le vrai visage de celui qui a inspiré le Père Noël
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
La Poste et Coop s’invitent dans le marché des caisses maladie
3
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
«Il y a eu 108 victimes»: le procès d'un «prédateur sexuel» romand
Déjà condamné à huit ans, l’ex-infirmier a insulté la procureure et frappé la table. Le ministère public réclame 13 ans de prison. Récit d'un procès sous tensions.
Condamné en première instance à huit ans de prison ferme et quinze ans d'expulsion du territoire, un ressortissant roumain a comparu devant le Tribunal cantonal valaisan jeudi. Ultra agressif, il a continué de nier les faits. La procureure a plaidé pour une peine de treize ans.
L’article