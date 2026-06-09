ciel couvert16°
DE | FR
burger
Suisse
Israël

La Suisse appelle Israël à respecter le droit humanitaire à Gaza

Palestinians inspect the rubble of a building destroyed in an Israeli airstrike at Khan Younis, in the southern Gaza Strip, Sunday, June 7, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana) Israel Palestinians Gaza
Un immeuble détruit par une frappe israélienne à Khan Younès.Keystone

La Suisse appelle Israël à respecter le droit humanitaire à Gaza

La situation humanitaire à Gaza est «catastrophique», écrit le DFAE dans une déclaration conjointe signée par une vingtaine de pays. Le document exhorte Israël à garantir l'accès à l'aide humanitaire.
09.06.2026, 06:4109.06.2026, 06:41

La situation humanitaire dans la bande de Gaza est «catastrophique» et reste très instable, estime la Suisse, qui a signé une déclaration conjointe avec 19 Etats. Elle appelle Israël à respecter le droit international humanitaire, y compris un accès humanitaire sans entrave.

«L'accès aux services essentiels reste fortement limité», a relevé lundi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué publié sur son site en ligne. Sur les 36 hôpitaux, aucun n'est complétement opérationnel et la moitié est encore considérée comme partiellement opérationnelle, ajoute-t-il, citant l'ONU, qui parle d'un système de santé en situation d'effondrement.

Ignazio Cassis dénoncé à la CPI pour complicité de crimes contre l'humanité

Le DFAE pointe également l'insuffisance du système de gestion des déchets pour les 1,7 million de Palestiniens déplacés.

«Les familles déplacées sont de plus en plus affectées par des infections cutanées et d'autres maladies»
DFAE

Les obligations d'Israël

La déclaration conjointe demande aux autorités israéliennes de ne pas appliquer le nouveau système d'enregistrement des ONG internationales sous sa forme actuelle, précise le communiqué. Elle rappelle aussi les obligations d'Israël en vertu du droit international humanitaire, notamment d'autoriser et de faciliter, sans délai, l'acheminement sûr, rapide et sans entrave de l'aide humanitaire à la population civile.

Outre la Suisse, la déclaration a été signée par l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Islande, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, la Slovaquie, le Royaume-Uni et la Commission européenne.

Le DFAE rappelle que, depuis novembre 2023, la Suisse a débloqué près de 174 millions de francs pour venir en aide à la population palestinienne, dont 150 millions de francs pour l'aide humanitaire. A cela s'ajoute, pour l'année en cours, un budget d'environ 31 millions de francs, dont près de 21 millions de francs pour l'aide humanitaire. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
1
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
1
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Unia a-t-il encouragé le travail le dimanche en s’opposant à Migros?
Le syndicat voulait s'assurer qu'un magasin n'ouvre pas le dimanche. Mais sa démarche a eu l'effet contraire. Et cette situation pourrait faire des émules à travers tout le pays.
La bête des syndicats, c'est le travail dominical. Alors, après une affaire jugée à Lausanne, les responsables d'Unia se sont présentés comme les grands vainqueurs de cette saga contre Migros. Le 20 mai, Unia avait communiqué:
L’article