Ignazio Cassis: c'est «moche» de figurer sur la «liste noire» de l'Italie

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se renforcer en cette période, a déclaré Luigi Di Maio vendredi soir lors de l'inauguration de la House of Switzerland. Au lieu de cela, on voit malheureusement la faiblesse du multilatéralisme «lorsqu'une puissance nucléaire représentée au Conseil décide délibérément d'envahir un autre pays», a ajouté Luigi Di Maio en référence à l'invasion russe en Ukraine. (sas/ats)

Une disposition transitoire s'applique aux personnes qui travaillent ou ont travaillé dans les cantons des Grisons, du Tessin ou du Valais entre le 31 décembre 2018 et la date de l'entrée en vigueur du nouvel accord. Ces frontaliers restent soumis à l'imposition en Suisse exclusivement et jusqu'à la fin de l'année fiscale 2033.

Lors de l'inauguration de la House of Switzerland à Milan, Ignazio Cassis s'exprimait en présence des ministres italiens des affaires étrangères Luigi Di Maio et de la Transition numérique Vittorio Colao. A propos de la «liste noire», il a déclaré que:

Luigi Di Maio (à gauche) et Ignazio Cassis se sont rencontrés à Milan, lors de l'inauguration de la House of Switzerland.

Luigi Di Maio (à gauche) et Ignazio Cassis se sont rencontrés à Milan, lors de l'inauguration de la House of Switzerland. Image: sda

L'alcool à la Migros et le rachat de Twitter par Elon Musk sont dans l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Au menu: le débat autour de la vente d'alcool dans les rayons de la Migros, et le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 millards de dollars.

C'est LE grand débat qui secoue la Suisse en ce moment: faut-il vendre de l'alcool dans les rayons de la Migros? Cette question peut paraître galvaudée, puisque le géant au M orange possède Denner, qui ne vend à peu près que de l'alcool, et puisqu'il est également possible d'en acheter sur son supermarché en ligne. Mais ce serait rompre avec la tradition de la Migros. Un point que le fondateur, Gottlieb Duttweiler, avait garanti dès le lancement de la coopérative en 1925: ne jamais y vendre une seule goutte d'alcool pour des raisons de santé publique. Et les Suisses sont plutôt conservateurs au niveau des traditions! C'est ce que nous montre un sondage, qui affirme que 58% de la population serait opposée à la réforme. Cette question brûlante a été mise en consultation auprès des 2,3 millions de membres de la coopérative, et on aura certainement la réponse à la mi-juin. Affaire à suivre donc...