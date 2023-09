La bière distribuée ces jours dans les halls de gare suisse romands. Image: KEYSTONE

Feldschlösschen distribue des bières à des mineurs dans les gares

Feldschlösschen distribue de la bière à 0,5% d'alcool à des mineurs dans des gares suisses. Une démarche légale, mais qui interpelle.

Se voir offrir des produits alimentaires dans les gares, on connaît. Ce qui est moins habituel, c'est de voir son ado de moins de 16 ans en train de siroter une bière dite sans acool, mais en contenant tout de même 0,5%, qu'on vient de lui distribuer grâcieusement entre deux trains à prendre.

C'est la scène dont la RTS a été témoin le 24 août dans le hall de la gare Cornavin, à Genève. La marque Feldschlössen distribue en effet ces derniers jours des canettes de bière dite sans alcool dans les gares de Suisse romande.

La démarche n'est pas illégale en soi.

«Selon l'ordonnance sur les denrées alimentaires, la bière à 0,5% d'alcool est en effet considérée sans alcool» RTS

Mais offrir une boisson tout de même alcoolisée à des mineurs reste un geste qui interroge.

Même Feldschlössen le reconnaît: apparemment, la marque au château rouge a interdit à ses agents de promotion de donner ces bières aux mineurs. Feldschlössen et son agence de promotion se défendent en évoquant une «erreur individuelle» de la part de la personne qui faisait la distribution à la gare de Cornavin, rapporte la RTS.

Publicité déguisée pour l'acool

Cet incident pose la question plus large de l'exposition des jeunes mineurs à l'alcool: ces campagnes de promotion peuvent être vues comme une manière déguisée de faire de la publicité pour l'alcool. Pour Anne-Florence Débois, responsable politique et médias chez Pro Juventute, c'est une «tentation de plus pour cette catégorie de la population», relève-t-elle sur le site de la RTS.

Et il n'y a pas que les mineurs qui sont tentés. Les adultes qui luttent contre des problèmes d'addiction se trouvent aussi confrontés à une présence banalisée et récurrente de l'alcool. Le directeur d'Addiction Suisse, Grégoire Vittoz, a réagi dans La Matinale de la RTS mercredi:

«Cette publicité pour des produits sans alcool se fait avec le logo des produits avec alcool. C'est une stratégie marketing qui consiste à occuper un terrain où normalement il ne serait pas possible de faire de la publicité.» Grégoire Vittoz, directeur d'Addiction Suisse La matinale, RTS

Du côté de Feldschlösschen, on souligne que cette campagne ne vise aucunement les adolescents ni les adultes vulnérables à l'alcool. (anc)