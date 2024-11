Ruth Metzler élue présidente de Swiss Olympic

Ruth Metzler et son successeur Jürg Stahl, vendredi. Keystone

L'ancienne conseillère fédérale a été élue vendredi à la tête de Swiss Olympic.

La nouvelle présidente de Swiss Olympic Ruth Metzler a connu une carrière politique fulgurante: l'Appenzelloise est devenue en 1999 l'une des plus jeunes membres du Conseil fédéral de l'histoire, à 34 ans, avant d'être évincée du gouvernement quatre ans plus tard.

Avec sa candidature au Conseil fédéral, le PDC, qui détenait encore deux sièges à l'époque, entendait porter une femme au gouvernement lors du départ de ses deux ministres Flavio Cotti et Arnold Koller. Représentante de la nouvelle génération, l'Appenzelloise a été élue avec le Fribourgeois Joseph Deiss le 11 mars 1999.

Elle a remplacé Arnold Koller au Département fédéral de justice et police (DFJP). Sur les questions de politique sociale, Ruth Metzler a souvent défendu des points de vue libéraux. Quant au thème clé de son mandat de conseillère fédérale – la politique d'asile et des étrangers – , elle a fait passer des durcissements, notamment en raison de la pression exercée par d'autres partis.

Victime des appétits de l'UDC

Quatre ans plus tard, après les élections fédérales de 2003, la ministre de justice et police a été victime des appétits de l'UDC. Comme elle avait été élue deux heures avant Joseph Deiss, c'est son siège que Christoph Blocher attaque en premier lors du renouvellement du Conseil fédéral – et il s'impose par 121 voix contre 116.

La démocrate-chrétienne, qui aurait dû être élue présidente de la Confédération pour 2004, devient alors la troisième membre du Conseil fédéral à ne pas être réélue.

Après son éviction, elle a brièvement enseigné à l'Université de St-Gall (HSG). Entre 2005 et 2010, elle a travaillé pour Novartis à Paris et à Bâle. Depuis 2010, l'ancienne ministre est propriétaire d'une entreprise de conseil et de communication. Ces dernières années, elle a également exercé de nombreux mandats dans des conseils d'administration et de fondation.

Première femme au gouvernement d'Appenzell

Née en 1964, Metzler a fait ses débuts en politique dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Originaire de Lucerne, elle est arrivée en Suisse orientale par hasard – parce que son mari de l'époque avait obtenu un emploi dans un cabinet d'avocats appenzellois.

La juriste a été élue au tribunal de district d'Appenzell à 28 ans, puis trois ans plus tard au tribunal cantonal. En 1996, elle a été la première femme à intégrer le gouvernement du demi-canton. 28 ans plus tard, elle va devenir la première femme à diriger l'organe faîtier du sport suisse. (sda/ats)